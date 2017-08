C’est parti pour les championnats d’Europe Longines de concours complet

Le championnat d’Europe de concours complet se déroule dès aujourd’hui à Strzegom en Pologne. Après son titre olympique conquis à Rio l’an passé, l’équipe de France se déplace en Pologne avec des ambitions légitimes. Si seuls Thibault Vallette et Qing du Briot*ENE-HN sont rescapés de l’épopée brésilienne, les nouveaux couples auront à coeur de rapporter une nouvelle médaille à la France.

Après les forfaits de Maxime Livio et Opium de Verrières et de l’Adjudant Donatien Schauly et Pivoine des Touches, la composition de l’équipe de France est la suivante : Thomas Carlile et Upsilon, Sidney Dufresne et Trésor Mail, Gwendolen Fer et Traumprinz, Cédric Lyard et Qatar du Puech Rouget, Thibaut Vallette et Qing du Briot*ENE-HN et de Matthieu Van Landeghem & Trouble-fête*ENE-HN.

Lors des derniers championnats d’Europe, en 2015 à Blair Castle (Grande-Bretagne), la France avait décroché le bronze par équipes, derrière l’Allemagne, en or, et la Grande-Bretagne, en argent. L’Allemand Michael Jung, qui avait été sacré champion d’Europe sur son jeune FischerTakinou, remettra son titre en jeu avec l’expérimentée FischerRocana FST. Médaillée d’argent, sa compatriote Sandra Auffarth ne sera pas présente à cause d’une blessure d’Opgun Louvo. Thibaut Vallette en revanche, viendra défendre sa médaille de bronze et même tenter de faire mieux avec son Qing de Briot*ENE-HN.