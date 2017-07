Le Brésil se comporte de manière parfaite à Hickstead

Huit équipes étaient en lice dans cette avant-dernière étape de la Coupe des nations Longines FEI. Au terme de la première manche, l’Allemagne tirait son épingle du jeu avec un compteur tout à fait vierge, devant le Brésil (quatre points) et la Suisse (huit points). Mais les lignes ont quelque peu bougé et le vent a tourné pour les Allemands, qui ont dû faire face à la disqualification de leur leader, Marcus Ehning avec Comme Il Faut 5. Avec un total de trente-deux points, l’absence de Marcus Ehning ajoutant quatre points au score de première manche, les cavaliers d’Otto Becker terminent septièmes.

Une aubaine pour les Brésiliens, Marlon Modolo Zanotelli sur Sirène de la Motte, Pedro Veniss sur For Felicila et Yuri Mansur sur Babylotte, qui enchaînent les sans-faute en seconde manche et permettent même à Pedro Junqueira Muylaert avec Prince Royal Z MFS de ne pas repartir. Grâce aux parcours parfaits de Harrie Smolders sur Don VHP Z, Ruben Romp sur Audi’s Teavanta II C Z et Jur Vrieling sur VDL Glasgow vh Merelsnest, les douze points de Gerco Schröder et Glock’s Cognac Champblanc sont oubliés. Quant aux Suisses, les quatre points de Nadja Peter-Steiner sur Saura de Fondcombe et Beat Mändli sur Dsarie n’empêcheront pas l’équipe de prendre la troisième place.

Pour les Français, tout ne s’est pas passé comme prévu. Si Kevin Staut signe l’un des rares doubles sans-faute avec For Joy van’t Zorgvliet*HDC, ses coéquipiers ont de quoi être un peu déçus. En première manche, Roger-Yves Bost commet deux fautes avec Sangria du Coty et prend un point de temps dépassé. Même score pour Mathieu Billot et Ilena S. Marc Dilasser commet lui aussi deux fautes avec Cliffton*Bélesbat. En seconde manche, Bosty redresse le tir et signe un parcours sans faute, tandis que Mathieu Billot doit essuyer un refus et des fautes de sa jument, qui rentre avec treize points. Marc Dilasser, lui, met une barre à terre.