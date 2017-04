Le Longines Global Champions Tour poursuit son tour du monde à Shanghai

Huit des dix meilleurs cavaliers du monde seront à Shanghai pour la troisième étape du Longines Global Champions Tour (LGCT) et le de la Global Champions League (GCL). La dotation totale pour ces deux compétitions s’éleve à 1.250.000 euros. Révolutionnaire dans le sport équestre, le LGCT de Shanghai va voir se courir sa quatrième édition, étant devenu depuis l’une des compétitions équestres majeures en Chine, apportant le meilleur du sport à un nouveau public. Ce troisième arrêt du circuit, sur quinze au total cette saison, va recevoir les meilleurs cavaliers et chevaux.

Ainsi, le numéro deux mondial, l’Américain Kent Farrington, sera en piste, galvanisé par ses bons résultats obtenus à Miami, mi-avril. Mais il devra faire face à de fidèles habitués du circuit, à l’instar des Allemands Daniel Deusser et Christian Ahlmann ou encore du Britannique Scott Brash, qui fait d’ailleurs partie des cavaliers les plus appréciés en Chine. L’Allemand Ludger Beerbaum, qui œuvre beaucoup au développement du sport en Asie, sera lui aussi en piste. Son compatriote Marcus Ehning, numéro huit mondial, sera là également, et participera à sa première étape du LGCT de la saison. Il courra également pour la première fois sous les couleurs de l’équipe des Valkenswaard United dans la GCL. Son nouveau coéquipier, l’Irlandais Bertram Allen, fait lui aussi le déplacement, tout comme l’Italien Alberto Zorzi. Vainqueur du Grand Prix en 2015, le Néerlandais Harrie Smolders viendra tenter un doublé. L’Italien Lorenzo de Luca, lui, a une belle cartouche à jouer puisqu’en cas de bonne performance dans le Grand Prix, il pourrait prendre la tête du classement général.

Côté Français, ils seront quatre cavaliers à faire le déplacement. Roger-Yves Bost montera Qoud’Coeur de la Loge et Pégase du Mûrier. Simon Delestre, lui, viendra remettre son titre en jeu avec Chesall Zimequest, et présentera également Chadino. Quant à Julien Épaillard, il sera associé à Quatrin de la Roque*LM et Cristallo A*LM. Enfin, Kevin Staut montera Ayade de Septon*HDC et Aran.