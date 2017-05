Lorenzo de Luca brillant dans le Longines Global Champions Tour de Shanghai

Lorenzo de Luca a remporté le Grand Prix du Longines Global Champions Tour de Shanghai, samedi. Pour la quatrième année consécutive, ce Grand Prix a été un franc succès auprès du public chinois. Il faut dire que le chef de piste italien, Uliano Vezzani, avait monté un véritable test pour les vingt-cinq cavaliers qui étaient parvenus à se qualifier. Le temps imparti a notamment poussé quelques pilotes à la faute, comme l’Irlandais Bertram Allen, les Allemands Marcus Ehning et Ludger Beerbaum ou encore le Britannique John Whitaker. Le premier sans-faute a d’ailleurs été signé par Lorenzo de Luca, associé à Ensor de Litrange LXII. Le Belge Gregory Wathelet, fait ensuite de même avec Corée, assurant de la tenue d’un barrage. Un finale au chronomètre à laquelle se joindront l’Italien Alberto Zorzi et Fair Light van’t Heike puis le Néerlandais Maikel van der Vleuten avec VDL Groep Verdi.

Côté français, aucun couple ne parvient à se qualifier pour le barrage puisque Kevin Staut met une barre à terre avec Ayade de Septon*HDC, tandis que Julien Épaillard rentre avec deux fautes à son compteur associé à Quatrin de la Roque*LM. Roger-Yves Bost, lui, préfère abandonner avec Qoud’Coeur de la Loge.

Premier s’élancer, le Néerlandais prend des risques mais aussi de la vitesse et arrête le chronomètre Longines à 30’’36, alors que tous ses concurrents doivent encore s’élancer. L’Italien Lorenzo de Luca met d’avantage les faz et enlève quelques foulées, ce qui lui permet de rentrer en seulement 38’’05. Un chronomètre qu’aucun cavalier n’arrivera à rattraper puisque Gregory Wathelet commet une faute dans le double avec sa jument grise, tandis qu’Alberto Zorzi faute au même endroit, devant se contenter de la troisième place et laissant du même coup la victoire entre les mains de son compatriote.

Une victoire qui a offert à l’Italien cent points de plus au classement général, lui permettant de prendre la tête à la place du Suisse Martin Fuchs. Derrière lui, on retrouve le Néerlandais Maikel van der Vleuten et le Britannique Scott Brash.

Désormais, le Longines Global Champions Tour va poursuivre sa tournée en Europe après s’être arrêté en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie.