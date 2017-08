Pénélope Leprevost huitième du Longines Global Champions Tour de Londres

Les Tricolores démarrent bien leur aprèsmidi londonienne puisqu’ils sont trois à réaliser le parcours parfait dans l’épreuve à 1,55-1,60m, qualificative pour le Grand Prix du Longines Global Champions Tour. Ces trois parcours sans pénalité sont signés Julien Épaillard sur Usual Suspect d’Auge, terminant sixième, Kevin Staut avec Ayade de Septon*HDC, septième, et Pénélope Leprévost, en compagnie de Urano de Cartigny, huitième. Moins de réussite pour Simon Delestre et Hermès Ryan des Hayette, auteurs de quatre points sur le dernier vertical et pour Roger-Yves Bost avec Pégase du Mûrier, pénalisés de huit points.

En fin de journée, place au Grand Prix. Pénélope Leprévost réitère sa performance, cette fois-ci avec son fidèle Vagabond de la Pomme. Kevin Staut et Julien Epaillard, toujours avec les mêmes montures, font respectivement quatre points et douze points. Dans un barrage très disputé avec onze partants, la Française se joue des difficultés proposées par Uliano Vezzani, le chef de piste italien, et boucle son tour sans la moindre pénalité en 41’’48 synonyme de huitième place. La victoire revient à Scott Brash galvanisé devant son public avec son très bon Hello Forever.

Le concours londonien a également souri à Simon Delestre et Chesall*Zimequest, qui réalisent un double sans-faute dans le petit Grand Prix du dimanche. Le couple s’empare de la deuxième place à l’issue d’un barrage à douze très serré et remporté par le Suédois Henrick Von Eckermann avec Mary Lou 194.