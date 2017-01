NFL - PLAYOFFS : Les Pittsburgh Steelers ont mis le feu aux Miami Dolphins

Pittsburgh Steelers - Miami Dolphins : 30-12

Troisième match dans ces playoffs et troisième rencontre largement dominée par l'équipe évoluant à domicile. Comme Houston et Seattle samedi, Pittsburgh a fait la loi dans son antre face à Miami. Les Dolphins avaient pourtant dominé les Steelers lors de la saison régulière en Floride (30-15), mais ils se sont incliné splus lourdement encore dimanche soir au Heinz Field (30-12). La puissance de feu offensive de Pittsburgh s'est avérée beaucoup trop forte pour les visiteurs.

Il a suffi aux Steelers de deux drives et d'un demi quart-temps pour dynamiter la défense adverse et prendre un ascendant définitif. Leurs deux premières possessions en attaque se sont achevées de la même façon : une passe de touchdown de 50 yards ou plus de Ben Roethlisberger à destination d'Antonio Brown. Menés 14-0 et K.O. d'entrée, les Dolphins, privés de leur quarterback titulaire Ryan Tannehill, n'ont jamais pu se relever de cette entame catastrophique.

Bell monumental

Mais si Big Ben et AB ont donné le ton, c'est le troisième larron de l'infernal trio des "Three B's" qui a marqué de son empreinte cette rencontre. Pour le tout premier match de playoffs de sa carrière, Le'Veon Bell a compilé 167 yards à la course, effacaçant le record de la franchise, détenu depuis 1974 par Franco Harris. Bell a inscrit au passage les deux derniers touchdowns des Steelers. Sur le premier, il a gagné 100% des yards à lui tout seul !

La défense des hommes d'acier, si elle a laissé souvent laissé l'attaque des Finns avancer, a quant à elle su provoquer suffisamment de "big plays" pour priver Miami de tout espoir de comeback. Matt Moore a été sacké cinq fois et les Dolphins ont commis trois pertes de balle. Même les deux interceptions de Roethlisberger sont ainsi restées sans conséquence.

Après cette huitième victoire de rang, les Steelers justifient leur statut de principal outsider face à New England dans l'AFC. Mais attention, le déplacement à Kansas City, la semaine prochaine, promet d'être autrement plus complexe que l'amuse-bouche floridien.