Bale, Coutinho, Mbappé, PSG : les 21 infos mercato qui vous ont échappé lundi

Le PSG est prêt à signer un gros chèque pour Danilo...

Le Paris Saint-Germain n'a pas fini d'exploser les compteurs. Malgré le transfert de Neymar, qui a coûté 222 millions d'euros au club de la capitale (sans compter les charges), et celui de Berchiche, bouclé à 15 millions d'euros, les dirigeants du vice-champion de France sont prêts à en lâcher 60 de plus pour régler la clause libératoire de Danilo Pereira, le milieu de terrain du FC Porto, rapporte L'Equipe. Même si les bonnes relations entre Antero Henrique, directeur sportif du PSG, et son ancien club pourraient permettre d'abaisser cette somme. Au Portugal, O Jogo assure de son côté que Danilo n'est pas dans les petits papiers parisiens et assure qu'en cas de départ, il faudra se rapprocher très fortement des 60 millions de la clause.

Notre avis : Vu le prix, le PSG a peut-être mieux à faire à ce poste.

... et y croit toujours pour Mbappé

Aussi fou que cela puisse paraître, l'arrivée de Neymar n'a pas exclu, aux yeux des dirigeants parisiens, une possible arrivée de Kylian Mbappé. Selon L'Equipe, Antero Henrique souhaiterait que l'attaquant de l'AS Monaco se prononce sur sa préférence, Manchester City et le Real Madrid s'activant aussi pour sa venue. Reste à savoir comment le Paris Saint-Germain pourrait boucler un nouveau transfert record, évalué à 180 millions d'euros, en restant dans les clous du fair-play financier. Optimiste, Le Parisien pense de son côté que des ventes de plusieurs joueurs indésirables (Jesé, Krychowiak, Aurier), ainsi que d'Angel Di Maria, Blaise Matuidi voire Lucas, pourraient permettre de réaliser l'opération Mbapé.

Notre avis : Outre le fair-play financier, l'autre problème du PSG se nomme Monaco, qui privilégiera probablement un club étranger s'il décide de vendre Mbappé.

Pereira de Sa devrait quitter le PSG pour Nantes

La fuite des jeunes talents du Paris Saint-Germain se poursuit. Après Wilfried Kanga, Dan-Axel Zagadou ou encore Mahamadou Dembélé, Roli Pereira de Sa s'apprête à quitter son club formateur, comme le révèle L'Equipe. Le milieu de terrain relayeur, international français U20, doit s'engager pour quatre saisons avec le FC Nantes. Il sort de deux prêts en Ligue 2 (un réussi au Paris FC, puis un raté à Tours).

Notre avis : Il n'aurait pas eu sa place au PSG cette saison. Nantes est une belle porte de sortie.

Juan Foyth, c'est bon ?

Espérée depuis plusieurs jours, l'arrivée de Juan Foyth (19 ans) au PSG est imminente à en croire l'Equipe. Les agents du jeune défenseur central de l'Estudiantes auraient en effet enfin trouvé un accord salarial avec le club parisien et le joueur est attendu cette semaine dans la capitale. Son transfert devrait avoisiner les 10 millions d'euros.

Notre avis : Un dossier qui traîne en longueur, mais qui devrait enfin se débloquer.

Le Barça accélère pour Seri

Jean Michaël Seri adore le FC Barcelone et la réciproque est de plus en plus vraie. Selon L'Equipe, qui cite des sources espagnoles, les Blaugrana auraient approché l'entourage du Niçois et la clause de 40 millions d'euros, instaurée sous seing privé et jointe au contrat de l'Ivoirien, n'effraie plus le club catalan, les liquidités du transfert de Neymar au PSG lui permettant de multiplier les pistes. Dimanche, Sport rapportait que le Barça était proche de recruter Paulinho et ajoutait que la venue de Seri dépendait des départs au sein du milieu barcelonais.

Notre avis : Il faudra que le Barça vende ou prête au moins deux milieux pour faire de la place à Seri. Les pistes anglaises (Arsenal, Tottenham) ne sont pas à écarter.

Manchester United a fait une grosse offre pour Sergi Roberto

La polyvalence de Sergi Roberto, capable de jouer latéral droit comme au milieu, plaît visiblement aux mastodontes du Vieux Continent. Après Manchester City, United aurait aussi manifesté un intérêt pour le joueur du FC Barcelone. Et l'aurait même concrétisé avec une offre supérieure à 40 millions d'euros, rejetée par les Catalans, selon Mundo Deportivo. L'Espagnol serait jugé "intransférable" par sa direction. Mais désormais, Antonio Conte et Chelsea pourraient aussi venir à la charge.

Notre avis : Sa vente permettrait de faire de la place à Seri... et de la financer par la même occasion.

Le Barça lance son assaut final pour Coutinho...

Cette fois c'est la bonne ? Selon Sport, les Catalans vont transmettre à Liverpool leur dernière offre pour Philippe Coutinho, cette semaine. Le média précise aussi que le montant n'atteindra pas 100 millions d'euros, contrairement aux récentes rumeurs. Mais que divers bonus pourraient, sur la durée, permettre aux Reds d'empocher une somme bien supérieure à ce plafond. Les Blaugrana comptent aussi sur la volonté du Brésilien pour clôturer l'opération. Selon Sky Sports, ce dernier veut rejoindre le Barça, mais n'ira pas au clash avec Liverpool.

Notre avis : Le jeu de poker menteur est bientôt terminé. On le voit bien rejoindre le Barça.

... André Gomes pour faciliter l'opération ?

Si le Barça veut Coutinho, il pourrait devoir laisser filer André Gomes. Selon Mundo Deportivo, le milieu de terrain portugais plaît aux Reds et pourrait être inclus dans l'opération. Jürgen Klopp apprécierait particulièrement l'ancien joueur du FC Valence, qui bénéficie cependant de la confiance d'Ernesto Valverde et de Robert Fernandez, le secrétaire technique des Blaugrana.

Notre avis : André Gomes fait partie avec Sergi Roberto et Rafinha des milieux susceptibles de quitter le Barça.

85 millions plus Kovacic pour Dybala ?

L'indiscrétion est encore signée Mundo Deportivo, un journal pro-Barça, et convient donc d'être prise avec des pincettes puisqu'elle concerne cette fois le Real Madrid. Selon cette source, la Juventus se serait récemment rapprochée du club entraîné par Zidane pour connaître la situation de Mateo Kovacic. Et Florentino Pérez aurait profité de l'occasion pour tâter le terrain pour Paulo Dybala, également pisté par... le Barça. Le président madrilène aurait ainsi proposé la formule suivante à la Juventus : Kovacic plus 85 millions en échange de Dybala. On ne connaît pas encore la réponse du club italien...

Notre avis : L'intérêt du Real Madrid pour Dybala n'est pas nouveau, mais ce genre d'opération est rare et on ne croit pas un départ estival de l'Argentin.

Mourinho prêt à se battre pour Gareth Bale

Mardi soir en Macédoine, le Real Madrid et Manchester United se disputent la Supercoupe d'Europe. Présent en conférence de presse ce lundi, Jose Mourinho a été invité à s'exprimer sur Gareth Bale, que la rumeur envoie régulièrement à Old Trafford. "S'il joue demain, c'est que le Real Madrid compte sur lui et qu'il a cette ambition de continuer là-bas. S'il n'entre pas dans les plans du club, à cause de l'arrivée d'un joueur comme vous l'avez écrit, alors j'essayerai de l'attendre de l'autre côté de la porte et de me battre avec les autres entraîneurs qui le veulent. Mais s'il joue demain, c'est probablement la confirmation qu'ils comptent sur lui pour cette saison." Une manière habile de dire qu'il est intéressé sans trop se mouiller.

Notre avis : Si Bale quitte le Real, ce qui semble peu probable à ce stade, Manchester United est la destination la plus crédible.

Van Dijk a transmis une "transfer request"

Courtisé par tous les cadors de Premier League, le défenseur central de Southampton, Virgil Van Dijk, a fait savoir dans un communiqué qu'il avait officiellement demandé à ses dirigeants de quitter le club cet été : "C'est avec regret que je confirme avoir transmis une "transfer request" (demande de transfert) pour quitter Southampton (...) Je suis très ambitieux et je veux jouer la Coupe d'Europe de nouveau et me battre pour des récompenses majeures. J'aimerais donc que Southampton considère l'intérêt de grands clubs à mon égard", a fait savoir le Néerlandais, qui plaît notamment à Liverpool et à Chelsea.

Notre avis : Cette démarche n'oblige pas Southampton à le vendre, mais officialise les envies de départ du joueur et accélère généralement les choses.

L'OM confiant pour Amavi...

Relancée en fin de semaine dernière, la piste menant à Jordan Amavi est très chaude du côté de l'OM. Ce lundi, l'Equipe assure ainsi que la direction phocéenne est "confiante" dans ce dossier et espère le boucler dans les prochains jours, malgré l'intérêt de la Fiorentina et de Nice pour le latéral gauche français d'Aston Villa. Pour rappel, l'OM aurait formulé samedi une offre de prêt au club anglais, avec une option d'achat automatique de 10 millions d'euros.

Notre avis : Un joueur qui pourrait rapidement passer devant Evra.

... et associé à Zlatan Ibrahimovic

Tout est parti d'un tweet de Michael Warrington, supposé journaliste comptant... 145 followers. Fin juillet, ce dernier tweetait que l'OM avait fait une offre à Zlatan Ibrahimovic, tout comme Galatasaray, Melbourne City et Newcastle. Relayé par Fox Sports il y a quelques heures, ce tweet a trouvé écho en France où plusieurs sites ont relayé l'information en citant comme source... Fox Sports (qui a simplement repris le tweet et parlé de l'effervescence de ce dernier auprès des supporters de Melbourne). La rumeur ayant fait son chemin, l'agent du joueur - le célèbre Mino Raiola - a dû sortir du silence pour démentir catégoriquement cette information. "C'est totalement faux", a-t-il assuré à La Provence.

Notre avis : Certes, tout est possible en période de mercato. Mais là...

Ça va bouger à l'ASSE

Oscar Garcia ne s'en cache pas, il veut encore plusieurs recrues à Saint-Etienne. Selon l'Equipe, qui confirme les informations dominicales de RMC, deux pourraient arriver dans les prochaines heures. Le milieu brésilien du Zénith, Hernani, devrait ainsi être prêté chez les Verts, finalement sans option d'achat. L'ASSE devrait également recruter le jeune latéral gauche grec Alexandros Katranis (19 ans, Atromitos) pour environ 350 000 euros. Le Progrès ajoute qu'un autre latéral gauche, le Brésilien de l'Udinese Gabriel Silva, devrait aussi venir. Au rayon des départs, Sainté aimerait faire partir Cheikh M'Bengue et Jérémy Clément. L'attaquant Arnaud Nordin (19 ans) a lui été prêté à Nancy.

Notre avis : Des recrues qu'on ne connaît pas beaucoup, mais qui devraient permettre de satisfaire, en partie, l'entraîneur espagnol.

Chantôme est arrivé à Lens

Clément Chantôme a vraisemblablement choisi le RC Lens. Alors que Jacques Rousselot, président de Nancy, avait confirmé des contacts au micro de beIn Sports, le milieu de terrain rennais est arrivé ce lundi à la Gaillette, centre d'entraînement du club nordiste. Il devrait s'engager pour une saison avec les Sang et Or selon l'Equipe, avec une deuxième année en option.

Notre avis : Un renfort d'expérience et qui aura faim après une saison difficile à Rennes. Le remplaçant naturel de Bourigeaud, parti à Rennes justement.

Troyes sort les crocs pour Hérelle

Annoncé tout proche de Nice par plusieurs médias ce matin, le défenseur central Christophe Hérelle va rester à Troyes si l'on se fie au communiqué publié par son président ce lundi soir sur le site du promu : "L'ESTAC n'a pas la nécessité de vendre et s'attellera fermement à conserver ses bons éléments durant ce mercato estival. Ainsi, les approches concernant Christophe Hérelle ont été repoussées et les dossiers clôturés. Christophe est bien troyen et tâchera de poursuivre sa progression avec le club qui l’a accompagné en première division", écrit notamment Daniel Masoni.

Notre avis : Cette sortie peut aussi s'interpréter comme une manière, pour Troyes, de faire monter les prix. On sera bientôt fixés.

Ciani discute avec le LA Galaxy

Libre depuis la fin de son contrat à Lorient, Michael Ciani (33 ans) est en discussions avancées avec le Los Angeles Galaxy selon Ouest-France. Mais pour le moment, aucun accord n'a été trouvé. Le média régional ajoute qu'en cas d'échec dans cette piste, le défenseur central pourrait rebondir en Ecosse, où il est suivi par les Glasgow Rangers.

Notre avis : Deux pistes intéressantes pour l'ancien international français.

Biabiany prêté à Prague

Pas dans les plans de Spalletti à l'Inter Milan, l'ailier français Jonathan Biabiany (29 ans) est prêté avec option d'achat en République Tchèque au Sparta Prague, entraîné par l'Italien Andrea Stramaccioni. Un club qui a recruté cet été Rio Mavuba, Georges Mandjeck, Tal Ben Haim ou encore Mark Janko, mais qui s'est fait éliminer la semaine passée lors du troisième tour préliminaire de la Ligue Europa.

Notre avis : Le club tchèque poursuit son audacieux mercato. Biabiany quitte lui l'Inter, où il ne jouait presque plus.

Gillet quitte Nantes pour l'Olympiakos

Dimanche, après la défaite nantaise à Lille (3-0), le milieu de terrain belge Guillaume Gillet n'a pas caché en zone mixte son intention de quitter Nantes : "Je veux aller à l'Olympiakos", a-t-il lancé. Si son président Waldemar Kita faisait savoir dans la foulée sur France Bleu qu'il ne comptait pas céder sur ce dossier, le joueur a finalement bien signé avec le club grec, où il retrouve son ancien coach à Anderlecht, Besnik Hasi.

Notre avis : Une grosse perte sportive pour Nantes et la confirmation qu'il est difficile de retenir un joueur contre son gré.

Un milieu défensif brésilien arrive à Bordeaux

Les Girondins ont annoncé ce lundi soir avoir trouvé un accord avec l'Atlético Paranaense pour le transfert de son milieu défensif brésilien, Otavio (23 ans). Un transfert encore soumis au passage, avec succès, de la fameuse visite médicale. Selon l'Equipe, Otavio devrait signer 4 ans et coûter 5 millions d'euros au club bordelais.

Notre avis : La jurisprudence Wellington Silva nous invite à la prudence,

Finalement, Djourou signe en Turquie

Un temps proche de Montpellier, puis de Sheffield, le défenseur central suisse Johan Djourou (30 ans) rejoint finalement Antalyaspor, en Turquie. Le club de Jérémy Ménez et Samuel Eto'o lui a fait signer un contrat de deux ans, avec une année supplémentaire en option.