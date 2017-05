Buteurs Bundesliga - Aubameyang coiffe Lewandowski, Modeste se fait une place sur le podium

C'est une anomalie enfin réparée. A 27 ans, Pierre-Emerick Aubameyang termine en tête du classement des buteurs d'un grand championnat. Grâce à son doublé ce samedi, il coiffe sur la photo finish le spécialiste du genre, Robert Lewandoswki. Double meilleur buteur de Bundesliga en 2014 et 2016, le Polonais laisse cet honneur au Gabonais. PEA a inscrit 31 buts cette saison. Lewandowksi, qui n'a pas marqué contre Fribourg (victoire du Bayern 4-1) termine l'exercice avec 30 buts.

Aubameyang a marqué le 2e et le 4e but de la victoire de Dortmund contre Brême, qui assure à son club une accession directe en phase de poule de Ligue des champions la saison prochaine. Son deuxième but restera parmi les plus beaux de la saison. Servi de façon somptueuse par Dembélé d'une balle en cuiller par dessus la défense, il a repris de volée en pivot, ne laissant aucune chance au gardien de Brême. Derrrière les monstres, Anthony Modeste prend place sur un podium qui a de l'allure. Avec 25 réalisations, il complète le trio.