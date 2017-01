Espagne - Coupe du Roi : Valence s'enfonce, l'Atlético s'impose

En attendant les chocs Real Madrid-Séville mercredi et Athletic Bilbao-FC Barcelone jeudi, il ne fait pas bon recevoir sur les pelouses d'Espagne ! Trois des quatre clubs hôtes se sont inclinés mardi, des défaites qui dégagent la voie pour leurs visiteurs du soir avant les matches retour la semaine prochaine.

C'est Valence qui a subi la pire déroute : apathique et brouillon, le club "Ché" a poursuivi sa chute libre, quelques jours après la démission avec fracas de son entraîneur Cesare Prandelli. Dans une ambiance délétère, les supporters valenciens ont bruyamment réclamé le départ de Peter Lim, magnat singapourien propriétaire du club depuis 2014.

" Cette compétition n'est plus pour nous "

Au stade Mestalla, les cris de "Peter vete ya" ("Peter, va-t-en") ont commencé à pleuvoir des tribunes lorsque Valence s'est retrouvé mené 3-0 à la 20e minute après des buts de Iago Aspas (3e sur penalty), Theo Bongonda (14e) et Daniel Wass (19e).

Si Dani Parejo a réduit l'écart sur penalty (57e), John Guidetti s'est chargé d'alourdir l'addition en toute fin de partie (76e). Salvador "Voro" Gonzalez, figure interne du club qui a remplacé au pied levé Prandelli, a reconnu que la qualification était compromise. "Cette compétition n'est plus pour nous", a-t-il dit en conférence de presse, tout en se jugeant "capable" de redresser la barre en Liga face à la lanterne rouge Osasuna lundi prochain.

Griezmann soulagé

Pour l'Atlético, en revanche, 2017 a bien commencé après une fin d'année 2016 mitigée : lancés par une demi-volée de Koke (23e), les hommes de Diego Simeone ont signé une victoire maîtrisée au stade de Grande Canarie (0-2). Symbole de ce sursaut, l'attaquant français Antoine Griezmann a doublé la mise d'un joli but inscrit d'une tête plongeante après une remise impeccable de son compatriote Kevin Gameiro (51e).

Ce but soulagera sans doute "Grizi", qui a connu un petit coup de moins bien ces dernières semaines : il n'a plus marqué en Liga depuis neuf journées consécutives et ce mutisme commençait à alimenter les inquiétudes après sa riche année 2016. Cette victoire permet à l'Atlético de prendre un net ascendant sur Las Palmas et de pouvoir faire tourner son effectif au match retour mardi prochain. Parmi les autres matches du soir, Eibar s'est largement imposé sur le terrain d'Osasuna (3-0), alors que le Deportivo Alaves, qui menait 2-0, a concédé in extremis un match nul 2-2 sur le terrain d'un autre Deportivo, celui de La Corogne.