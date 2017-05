Jean Fernandez devient le nouvel entraîneur d'Al-Gharafa

Et un nouveau club pour Jean Fernandez. L'entraîneur français de 62 ans vient de signer un contrat de trois ans en faveur d'Al-Gharafa, au Qatar, lui qui dirigeait depuis 2015 Al Khor, un autre club qatari.

En France, Jean Fernandez a débuté sa carrière d'entraîneur à l'AS Cannes avant de diriger l'OGC Nice, l'OM puis de filer en Arabie saoudite. Il a aussi entraîné le LOSC, Sochaux, Metz, Auxerre, Nancy et Montpellier et est également revenu plus tard à Marseille avec qui il a remporté la Coupe Intertoto en 2005 au terme d'une double confrontation mémorable face à La Corogne.