La liste des 21 joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde U20 sans Mbappé, ni Lopez

On connaît les 21 joueurs qui représenteront la France en Corée du Sud du 20 mai au 11 juin et tenteront de marcher sur les traces de la génération Pogba, qui avait été sacrée championne du monde des moins de 20 ans en 2013.

Ni Mbappé, ni Lopez

Vainqueur du championnat d'Europe U19 l'été dernier, Kylian Mbappé n'a pas été retenu et pourra donc disputer la dernière journée de Ligue 1 avec l'AS Monaco (20 mai) voire une éventuelle finale de Ligue des champions (3 juin). "Didier (Deschamps, ndlr) a décidé de garder Kylian, c'est logique et normal", a expliqué Ludovic Batelli en point presse. Le néo-international français sera ainsi à disposition de Didier Deschamps pour les matches de l'équipe de France A en Suède (9 juin, éliminatoires du Mondial 2018) et contre l'Angleterre (13 juin, en amical) voire face au Paraguay (2 juin, en amical) si Monaco se fait sortir par la Juventus Turin en demi-finale de C1.

Convoqué lors du dernier rassemblement des Bleuets, le Marseillais Maxime Lopez n'a lui pas été libéré par l'OM, qui jouera son avenir européen lors des deux prochaines journées de Ligue 1 face à Bordeaux puis Bastia. Idem pour Theo Hernandez, qui disputera la finale de la Coupe du Roi le 27 mai prochain avec Alavés. On retrouve par contre bon nombre de Champions d'Europe U19 dans cette liste, à l'image du capitaine Lucas Tousart (OL), du Toulousain Issa Diop ou encore du Parisien Jean-Kévin Augustin.

Tousart en suspens, Bastia privé de Saint-Maximin

La situation du milieu de terrain lyonnais est toutefois en suspens. Autorisé à prendre part à la demi-finale retour de Ligue Europa des Gones face à l'Ajax Amsterdam, il serait conservé par son club formateur en cas de qualification. Reste encore à l'OL de remonter la défaite 4-1 du match aller. C'est donc un "pari", comme l'a expliqué Batelli, puisque le règlement du Mondial interdit l'arrivée d'un joueur en cours de compétition. Les Bleuets s'envoleront pour la Corée du Sud lundi prochain.

Le gardien toulousain Alban Lafont sera aussi présent, tout comme le Monégasque prêté à Bastia, Allan Saint-Maximin. Un coup dur pour le club corse, pourtant à la lutte pour son maintien et qui devra faire sans le dynamiteur de son attaque pour la dernière journée du championnat.

Les 21 Bleuets pour la Coupe du Monde U20

Gardiens : Paul Bernardoni (Bordeaux), Quentin Braat (Nantes), Alban Lafont (Toulouse)

Défenseurs : Yoan Severin (Zulte-Waregem), Issa Diop (Toulouse), Jérôme Onguene (Stuttgart), Olivier Boscagli (Nice), Enock Kwateng (Nantes), Clément Michelin (Toulouse), Ronaël Pierre-Gabriel (ASSE)

Milieux : Amine Harit (Nantes), Christopher Nkunku (PSG), Lucas Tousart (Lyon), Denis Will Poha (Rennes), Jeando Fuchs (Sochaux), Ibrahima Sissoko (Brest)

Attaquants : Jean-Kévin Augustin (PSG), Ludovic Blas (Guingamp), Allan Saint-Maximin (Bastia), Martin Terrier (LOSC), Marcus Thuram (Sochaux)