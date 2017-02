Liga : Griezmann donne la victoire à l’Atlético face au Celta Vigo (3-2)

L'Atlético Madrid revient de très loin. Menés sur leur pelouse jusqu'à la 85e minute, les Colchoneros sont parvenus à s'imposer face au Celta Vigo au bout d'un dernier quart d'heure de folie et un but de Griezmann (3-2). Les hommes de Diego Simeone, qui ont vu Fernando Torres inscrire l'un des buts de la saison, reprennent leur 4e place devant la Real Sociedad. Vigo, 10e, est passé tout proche d'un gros coup mais repart bredouille de Vicente Calderon.

Deux minutes qui changent tout. En une poignée de secondes, l'Atlético a renversé le Celta pour s'offrir une victoire précieuse dans la course à la Ligue des Champions. D'une volée limpide, Carrasco a d'abord égalisé (2-2, 86e). Avant que Griezmann, jusqu'ici très discret, ne délivre Vicente Calderon sur un service intelligent de Gameiro (3-2, 88e). Le 9e but de la saison en Liga du Français.

Avant cette fin de match de folie, le vice-champion d'Europe a été en difficulté, à l'image d'un Moya très fébrile sur une sortie aérienne qui a permis à Cabral d'ouvrir le score (0-1, 6e). Mais Torres, préféré à Gameiro au coup d'envoi, a rapidement égalisé. Et de quelle manière ! Dans la surface, dos au but, l'Espagnol s'est légèrement levé le ballon avant d'armer une reprise acrobatique en lucarne (1-1, 11e) ! Après ce but sublime, Torres a eu l'occasion d'inscrire un doublé. Mais il a expédié sur la barre un penalty obtenu par Carrasco (30e). Le quatrième de suite manqué en Liga par les Madrilènes.

Après la pause, le rythme de la rencontre s'est affaibli. On pensait se diriger vers un match nul mais en contre, Guidetti, servi par Wass, a redonné l'avantage à Vigo (1-2, 78e). Le Celta n'a tenu que huit minutes avant que les 30 323 spectateurs de Vicente Calderon ne s'enflamment devant un scénario dont ils rêvaient, sans doute, en secret.