Liga : Sirigu explique son choix de rejoindre Osasuna, avant-dernier de Liga

Salvatore Sirigu est descendu de quelques étages. Après une première moitié de saison passée au FC Séville, le gardien italien a filé à Osasuna durant le mercato. Alors que le club andalou fait partie du trio de tête du classement de Liga et s'apprête à disputer les huitièmes de finale de la Ligue des champions, l'équipe de Pampelune lutte péniblement pour son maintien."Osasuna m’a appelé, m’a voulu et m’a fait me sentir important, a expliqué le portier lors de sa présentation officielle. La conversation que j’ai eue avec l’entraîneur Petar Vasiljević a été très importante au niveau humain".

Plein d'espoir Sirigu au début de son prêt à Séville, celui qui appartient toujours au PSG a vite déchanté devant la concurrence. "Je suis allé au FC Séville avec beaucoup d’envie de jouer, a enchaîné le joueur qui a disputé 190 matches avec le PSG depuis 2011. J’avais aussi rejoint une équipe ambitieuse. L’entraîneur et le directeur sportif me voulaient. Mais le football est ainsi. Sergio Rico a fait de très bonnes choses et il est difficile de sortir un joueur qui joue bien". L'ancien Palermitain n'a en effet joué que trois rencontres avec les tenants de la Ligue Europa dont deux en Liga et avait même reçu un carton rouge à Bilbao lors de la 6e journée (3-1).

" J'ai vu une équipe combative "

Sirigu n'était même pas dans le groupe sévillan qui est allé s'imposer de justesse sur le terrain d'Osasuna dimanche dernier (3-4). Le club entraîné par le Serbe Petar Vasiljevic avait subi son douzième revers de la saison en Liga pour un seul succès et pointe à l'avant-dernière place du classement avec la 19e défense. Ces chiffres n'ont pourtant pas rebuté l'international italien. "Tout s'est fait rapidement, s'est justifié Sirigu. J'avais envie de jouer à nouveau,. Ici, j'ai la possibilité d'être considéré comme un joueur".

La mission maintien s'annonce compliquée pour Osasuna mais Sirigu se veut optimiste. "J'ai vu une équipe combative, a-t-il argumenté. Quand tu as cela, tu es sur le bon chemin. J'espère apporter ma contribution au niveau sportif et mon expérience". Sa nouvelle aventure commencera dimanche contre la Real Sociedad.