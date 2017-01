Trois trophées, deux défaites : pour sa première année, Zidane ne pouvait pas faire mieux

"Impossible de faire mieux". En quatre mots, Florentino Perez a tout résumé. Le président madrilène, interrogé par l’AFP sur le bilan de Zinedine Zidane après un an de règne, s'est prosterné devant son entraîneur : "Il va rester ici à vie et quand il le souhaitera, nous le prolongerons". En même temps, difficile de lui donner tort.

Flashback. Le 4 janvier 2016, Madrid est en ébullition. La nouvelle année apporte un nouveau patron au Real. Et pas n’importe lequel. Après l’échec de Benitez, Zinedine Zidane, le monstre sacré, est choisi par le président madrilène pour occuper le banc des Merengues. Novice à ce niveau, a priori pas franchement meneur d’hommes, ZZ suscite des doutes légitimes. Un an plus tard, ils ont été gommés.

Plus de trophées que de défaites

La raison est simple : l’armoire à trophées du Real s’est remplie de trois coupes, dont la plus importante, la Ligue des champions soulevée en mai dernier. Ajoutez-y un Supercoupe d’Europe obtenue à l’arrachée face à Séville et une Coupe du monde des Clubs en guise de cerise sur le gâteau et vous comprendrez le poids de l’année de ZZ.

Et les chiffres vont dans le même sens. Lisez bien : Zizou a gagné plus de trophées qu’il n’a perdu de matches. Improbable. Sa défaite presque inaugurale contre l’Atlético a depuis été effacée par des victoires où son apport tactique a été réel, comme en novembre dernier contre les Colchoneros. Au passage, la Casa Blanca a enchaîné 37 matches sans défaite toutes compétitions confondues depuis avril, série en cours, effaçant le précédent record du club (34 matches en 1988-1989). Si tout va bien, Zidane pourrait égaler samedi contre Grenade le record d'Espagne, propriété du Barça de Luis Enrique (39 matches en 2015-2016). Garguantuesque.

Le style Zidane fait l’unanimité

Mais réussir au Real n’est pas qu’une question de résultats. Pour diriger le plus grand club du monde, il faut savoir être politicien ou diplomate, c’est selon. ZZ a su le faire avec brio. Et cela a commencé dès sa présentation. Tiré à quatre épingles, accompagné de sa femme et ses enfants, ZZ avait redonné un côté familial et apaisé à un club où les crises peuvent naître d’un moindre méfait.

Ses positions lisses, souvent critiquées en France, sont devenues son principal atout au Real puisqu’elles ne créent aucune étincelle dans un vestiaire qu’il a su pacifier et où les stars poussent dans le même sens. La presse espagnole, si apte à détruire ses idoles, est en admiration devant "Le Magicien Zidane" comme l’a surnommé Marca la semaine passée.

Ses choix ne sont (presque) plus contestés et c’est déjà une victoire en soit.

Zidane (Real Madrid)AFP

Les bonnes résolutions de 2017

Alors, pour la nouvelle année et l’an II du règne Zidane, les défis à accomplir pour ZZ pourraient paraître dérisoires. Il n’en est rien. Sur la scène nationale, aller chercher le titre qui échappe au Real depuis 2011-2012 est un objectif avoué. Surtout devant le Barça et sa MSN médiatique qui pointe déjà à trois longueurs (avec un match en plus) de la troupe du Français. Il y a également la Coupe du Roi que le Real aborde ce mercredi face à Séville (20h15).

Mais c’est encore en Ligue des champions que ZZ est attendu. S’il venait à soulever à nouveau la coupe aux grandes oreilles le 3 juin prochain, le Real deviendrait le premier club à réussir cette performance dans la version moderne de la Ligue des champions (depuis 1993). "Impossible de faire mieux", disait Perez ? Impossible n’est pas Zizou.

Avec AFP