Bartomeu sur Neymar : "Ce club est à nous, il n'appartient ni à un cheikh, ni à un oligarque"

Attendu au tournant par les suiveurs du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu s'est enfin exprimé sur le départ de Neymar au PSG, quatre jours après l'officialisation de son transfert record pour 222 millions d'euros. L'intervention du président barcelonais a eu lieu ce lundi à Barcelone, dans le cadre du 38e Congrès Mondial des Peñas du FC Barcelone.

Face à ses socios, Bartomeu a d'abord tenu à rappeler que son club était, selon lui, "le plus aimé au monde", avant de rapidement glisser sur le dossier chaud du moment. "Avant de vous parler de notre futur, je veux mettre fin à un chapitre du passé. Neymar a fait partie de notre club, mais c'est désormais de l'histoire ancienne", a lancé le président catalan en guise d'apéritif.

Josep Maria Bartomeu, le président du FC BarceloneGetty Images

N'ayant pu résister au paiement de la clause libératoire par le PSG, ce qui a pu s'interpréter comme un aveu d'impuissance, Bartomeu a tenu à soutenir l'idée inverse : "Nous avions anticipé un possible départ de Neymar en augmentant le montant de sa clause (en prolongeant le contrat de Neymar l'an dernier, le Barça avait inclus une augmentation progressive de sa clause). On travaille désormais sur sa succession. La décision que nous avions prise était la bonne pour le Barça. S'il restait, on conservait un grand joueur, s'il partait, on empochait une grande quantité d'argent."

L'institution au dessus de tout

Après avoir défendu sa gestion du cas Neymar, Bartomeu n'a pas manqué en revanche de pointer du doigt la manière dont le Brésilien est parti, tout en rappelant que l'institution devait toujours être au-dessus de tout et de tous : "Cette décision lui appartient, même si nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour qu'il reste. Nous respectons sa décision, mais nous ne la partageons pas. L'attitude du clan Neymar n'a pas été correcte et ne correspond pas à ce que l'on attend d'un joueur du Barça. Il y a une limite à tout et aucun joueur ne peut prétendre être au-dessus du club."

Vidéo - Neymar présenté au public 00:39

Une critique accentuée dans la foulée par un compliment à l'attention de... Leo Messi, qui a lui prolongé au Barça : "L'engagement de fidélité de Messi doit être un exemple pour tous. Messi est le meilleur joueur de l'Histoire et va continuer d'être le leader de cette équipe." Le président blaugrana a également profité de l'occasion pour envoyer une petite pique à l'attention du Paris Saint-Germain et à ses propriétaires qataris : "Nous sommes un club avec 118 ans d'histoire, de grands joueurs, plus de 140 000 socios. Ce club est à nous. Il n'appartient ni à un cheikh, ni à un oligarque."

222 millions pour renforcer le club et recruter

Enfin, et c'est sans doute ce qui intéressait le plus les socios présents sur place, Bartomeu a parlé de ce qu'il comptait faire de ces fameux 222 millions d'euros : "Nous allons nous en servir avec sagesse, rigueur et sérénité. Cet argent servira à améliorer notre patrimoine et à avoir toutes les garanties pour recruter."

Lancé dans un vaste projet de rénovation du Camp Nou, estimé à plus de 420 millions d'euros, le Barça ne crachera évidemment pas sur cette rentrée d'argent bienvenue, qui devra donc aussi servir à financier les possibles arrivées de Coutinho, Ousmane Dembélé ou autre Iñigo Martinez : "Nous allons recruter des joueurs, a ainsi promis Bartomeu. Le premier a été Semedo, mais évidemment d'autres vont suivre. Nous ne parlerons désormais plus de trident (en référence à la MSN), mais d'équipe."