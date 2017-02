Ligue 1 - Rudi Garcia (OM) : "Payet a besoin de retrouver le rythme"

Avez-vous préparé un programme spécifique pour remettre en forme Dimitri Payet ?

R. G. : J'en ai parlé avec (le préparateur physique) Paolo Rongoni, il faut absolument qu'on remette Dimitri dans un état de forme qui lui permette de s'exprimer, je n'exclus pas de le faire participer en match, mais il faut qu'on intègre aussi la compétition dans sa préparation, le but est qu'il soit à 100%, qu'on n'ait pas de problème de blessure avec lui. Je ne veux pas m'enfermer dans des délais pour dire quand il sera à 100%, il a besoin de retrouver un rythme de compétition, il lui faut pour l'instant des temps de jeu raisonnables.

Le mercato est clos, Lassana Diarra réintègre-t-il le groupe ?

R. G. : Le mercato européen est terminé, d'autres sont ouverts mais il n'y a que "Lass" et le président (Jacques-Henri Eyraud) pour répondre (sur un éventuel départ, NDLR). Moi je considère qu'il est à l'OM et qu'il va terminer la saison. Il est dans mon effectif, je considère qu'il sera opérationnel, quand il sera au niveau physiquement, car il n'a pas joué en janvier. "Lass" a besoin de se remettre en forme, il sera traité comme un joueur comme un autre, mais il faudra qu'il gagne sa place, l'équipe a tourné en son absence. Elle est 6e de Ligue 1 et qualifiée en Coupe de France, elle l'a fait sans Lass Diarra. Il a un problème musculaire, une petite contracture derrière la cuisse, mais il va reprendre bientôt.

Pourquoi insistez-vous plus sur la mise en garde contre toute euphorie avant Metz plutôt que de mettre en avant votre première victoire sur un "gros", Lyon (2-1 a.p.)?

R. G. : C'est naturel, il fallait tempérer, je l'ai fait après Lyon. Les joueurs étaient contents, mais ils connaissent leur coach, mes premières paroles ont été qu'il faut préparer Metz, une équipe qui a besoin de points. Il va falloir mettre la même détermination. Vous nous avez rabâché, à juste titre, qu'on n'était pas capable de battre une équipe du top 4, la seule réponse était de le faire, les joueurs se le sont prouvé. Mais on n'a rien gagné en battant Lyon en 16e de finale de la Coupe de France. On voit que l'équipe est capable de développer du jeu, et c'est ça qui nous permettra de finir le plus haut possible en championnat.