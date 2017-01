Lyon s'incline à domicile face au LOSC (1-2)

C'est une après-midi cauchemar. Le genre de match où rien ne sourit. Une semaine après un succès étincelant face à l'OM (3-1), Lyon s'est incliné au Parc OL samedi face une équipe lilloise pleine d'opportunisme (1-2). C'est un ancien de la maison qui a écoeuré les Gones : auteur d'un doublé (38e, 80e), Yassine Benzia a en effet permis à Lille de regoûter à un premier succès en L1 depuis le 10 décembre et de venir titiller la première partie de tableau (11e). L'OL, toujours 4e, peut voir le podium s'éloigner à 11 points.

Le film du match

C'est une après-midi à se nourrir de regrets côté rhodanien. La victoire de Lille est heureuse même si les courants d'air laissés par Lyon sur ses phases défensives ont été logiquement sanctionnés. C'est sur l'un d'eux que Benzia, libre de tout marquage, a déclenché une frappe anodine mais déviée par un Yanga-Mbiwa bien malheureux (38e). Avant ce coup du sort, deux coups francs de Valbuena (9e, 14e), dont un a atterri sur la barre, avaient fait passer de gros frissons sur le but d'Enyeama.

En 8 minutes, Valbuena a tout fait basculer

Le 4-2-3-1 lyonnais de l'OL, gonflé d'ambitions offensives, a buté sur la rigueur nordiste. Seul Fekir a trouvé une ouverture dans le jeu avant la pause mais a buté sur Enyeama (26e). Pour sa première titularisation, Memphis Depay n'a jamais vraiment pesé sur la rencontre. La seconde période fut à sens unique. Elle a basculé en huit minutes. D'abord sur un raté aussi monumental qu'inexplicable de Mathieu Valbuena. Plutôt inspiré ce samedi, le milieu de l'OL, absolument seul à quatre mètres d'un but vide, a envoyé sa tentative sur la barre (72e).

Sur un contre lillois (70e), Valbuena a fauché dans la foulée Corchia dans la surface lyonnaise et Benzia ne s'est pas fait prier pour exécuter la sentence. La fin de match incandescente n'a pas bouleverser l'issue de la rencontre. Malgré un penalty provoqué et transformé par Alexandre Lacazette, auteur de son 18e but de la saison (86e). L'attaquant des Gones a raté la balle d'égalisation deux minutes plus tard sur une frappe trop croisée qui est venue lécher le poteau droit d'Enyeama (88e). Après six minutes de temps additionnel et beaucoup d'accrochages, Lille est reparti du Rhône avec ses trois points. Bruno Génésio évoquait le titre cette semaine. S'il ne veut pas faire une croix sur cet objectif, l'OL va devoir se discipliner défensivement. Il ne pourra rien espérer en laissant de tels boulevards dans son dos.