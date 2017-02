Nantes-OM (3-2), l'antisèche : L’échec de l’OM, c’est d’abord son attitude

Le jeu : L’OM aux abonnés absents

Marseille a oublié de rentrer dans le match. Tout l’inverse de Nantes. Les Canaris ont pris les Marseillais à la gorge, dominant les débats dans tous les domaines et exploitant à merveille les lacunes criantes de la défense marseillaise grâce à un jeu direct et, une fois n’est pas coutume, de la précision face au but. Les changements opérés dès la demi-heure de jeu par Garcia (entrées de Thauvin et Zambo Anguissa, sorties de Cabella et Lopez) n’ont pas spécialement changé la donne, mais l’OM a quand même réagi après la pause sous l’impulsion de Gomis. Mais le troisième but nantais, 50 secondes après le premier but de l’avant-centre marseillais, a traduit tous les manques d’un OM qui n’y était pas à La Beaujoire. En particulier sur le plan mental.

Les joueurs : Evra a sombré

Si l’OM n’a pas sombré davantage en première période, c’est grâce à quelques parades de Pelé. S’il a réagi en seconde, c’est grâce à l’efficacité de Gomis. Et s’il a perdu, c’est surtout à cause d’une défense aux abonnés absents, à l’image de Patrice Evra. L’international français, beaucoup trop laxiste dans son placement et dans les duels, a plombé son équipe même s’il convient de rappeler qu’il revenait de blessure. Rolando et Fanni n’ont pas été plus à leur aise. A Nantes, Sala s’est battu comme un lion devant et Rongier a signé une grande prestation au milieu. A noter aussi le superbe but de Stepinski, pas toujours à son avantage depuis qu’il a posé ses valises sur les bords de la Loire.

Patrice Evra face à NantesPanoramic

Le facteur X : La sortie sur blessure de Gomis

Quel aurait été le score sans Bafétimbi Gomis ? Et s’il était resté sur le terrain jusqu’au bout ? Après avoir signé un doublé pour permettre à l’OM de revenir à 2-1 puis à 3-2, l’avant-centre marseillais a été contraint de sortir sur blessure et de céder sa place à Bouna Sarr. Son absence n’est pas passée inaperçue. Sans lui, Marseille a été moins dangereux sur le but nantais. Avec lui, l’OM aurait peut-être arraché un nul tant les Canaris reculaient au fil des minutes. Cette défaite à Nantes a rappelé à quel point Gomis, auteur de 16 buts en Ligue 1 cette saison, était indispensable au club phocéen. Quand il était sur la pelouse et quand il n’y était plus.

Bafétimbi Gomis (OM) est sorti sur blessure contre Nantes.Panoramic

La stat : 3

Nantes présentait le plus mauvais bilan à domicile avant le coup d’envoi de la rencontre. Il n’avait marqué que cinq buts à La Beaujoire. Et il n’avait jamais offert plus d’un but à son public sur un match en championnat. Les Canaris ont profité de la venue de l’OM pour corriger le tir en inscrivant trois buts pour le plus grand plaisir de leurs supporters. Un phénomène qui s’explique aussi par la faiblesse de la défense marseillaise, la 19e de L1 en 2017 avec 12 buts encaissés en 6 matches.

Diedo Carlos et Lima lors de Nantes - Marseille en Ligue 1 en Ligue 1 le 12 février 2017Panoramic

La décla : Rudi Garcia (entraîneur de l’OM)

" Ce soir, on est en récidive sur beaucoup de choses et faire des erreurs ça me dérange pas, ça peut arriver, après répéter les erreurs ça ne me plaît pas du tout. "

La question : Garcia est-il sans solution face aux maux de l’OM ?

Les deux changements opérés par l’entraîneur marseillais à la demi-heure de jeu en disaient assez long sur ce qu’il pensait de la performance de son équipe. Rudi Garcia n’a même pas attendu la pause pour tenter de remédier aux maux récurrents de l’OM. Une équipe qui, comme la saison passée, n’affiche pas le même visage selon qu’elle joue à domicile ou à l’extérieur. Mais, contrairement à la saison passée, c’est loin de ses bases que Marseille n’y arrive plus.

A Nantes, cet OM manquait de trop de choses. En premier lieu, d’envie. L’écart avec celle des Canaris était trop criant pour que cela ne soit pas l’une des premières raisons de sa défaite. Parce que ça rejaillit dans tous les secteurs du jeu et en particulier celui où Marseille affiche le plus de lacunes cette saison : sa défense. On peut pointer du doigt les défenseurs marseillais. Mais défendre est une action collective et c’est bien le collectif de l’OM dans son ensemble qui a failli à Louis-Fonteneau.

Non, les changements de Garcia n’ont pas changé grand-chose parce que le problème de Marseille n’était pas technique. Si le revers subi à Metz (1-0) résultait plutôt d’un manque d’efficacité, celui concédé à Nantes est plus inquiétant pour l’OM. Et surtout pour Garcia. Car c’est d’abord l’attitude des Marseillais qui explique l’échec à La Beaujoire. Et l’entraîneur marseillais n’y peut pas grand-chose. C’est aux joueurs, sur le terrain, de prendre leurs responsabilités dans ce cas de figure. Et ils auraient tout intérêt à prendre exemple sur des Nantais irréprochables dans ce domaine dimanche soir.