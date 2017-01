Nicollin sur un départ de Sanson : "À partir de 12,5 millions d'euros, je commencerai à réfléchir"

Après trois saisons et demi, Morgan Sanson vit peut-être ses dernières heures sous le maillot de Montpellier. France Football a annoncé ce mardi un rapprochement entre le milieu de terrain et l'OM. Une chose est certaine, le MHSC ne retiendra pas son joueur.

"Si on me paie et s'il veut y aller, je ne vois pas le problème", nous a confié Louis Nicollin, le président héraultais. "J'attends entre 10 et 15 millions d'euros. Disons qu'à partir de 12,5 millions d'euros, je commencerai à réfléchir."

Louis Nicollin, le président de MontpellierAFP

Les clubs français pas encore acheteurs

"Loulou" affirme par ailleurs qu'il n'a "aucun contact" avec Marseille dans ce dossier pour le moment mais assure que "de grands clubs étrangers se sont déjà manifestés" sans pour autant vouloir dévoiler le nom des courtisans de l'ancien Manceau. La concurrence promet donc d'être rude pour Marseille. Dortmund et des clubs anglais font la cour à Sanson.

Si Lyon a aussi un oeil sur lui, Nicollin dément : "Pour le moment, je n'ai que des offres de clubs étrangers et, à ma connaissance, Lyon joue en France, non ?" L'emblématique patron de Montpellier s'est par ailleurs réjoui du prêt de Kevin Bérigaud à Angers : "Le coach ne l'utilisait pas trop. C'est une bonne chose pour lui et je peux vous assurer qu'Angers l'achètera à la fin d'année."