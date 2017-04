"Si Nice peut nous aider un petit peu" : le top des déclas de la 35e journée

Bernardo Silva demande un coup de main à Nice

Vainqueur de Toulouse (3-1), samedi après-midi, Monaco a fait le job lors de la 35e journée de Ligue 1 et fait un pas de plus vers son premier titre de champion depuis la saison 1999/2000. Malgré tout, l'ASM ne serait pas contre un coup de main de Nice, un rival certes, mais un rival "utile" qui reçoit le PSG dimanche soir.

" Si on va supporter Nice ? Oui, bien sûr. On fait notre travail, on dépend seulement de nous. Mais si Nice peut nous aider un petit peu… "

Vidéo - Bernardo Silva : "Le titre ? Si Nice pouvait nous aider..." 00:15

Dupraz souhaite que la Vieille Dame "se fasse une entorse"

Le légendaire sens du phrasé de Pascal Dupraz est revenu sur la table à Louis-II. Interrogé sur la demi-finale de C1 entre Monaco et la Juventus, le technicien du TFC a annoncé son soutien à l'ASM à sa manière. C'est-à-dire en souhaitant bien du malheur à son rival transalpin.

" Je ne veux pas de mal aux personnes âgées. Mais si la Vieille Dame pouvait se faire une entorse, puis une double entorse ou une luxation au retour, ça serait très bien. "

Vidéo - "Si la Vieille Dame pouvait se faire une entorse..." : Dupraz est de tout coeur derrière Monaco 00:38

Cetout veut que Nancy se retire "les doigts du c...l"

Meurtri par la défaite de Nancy sur la pelouse de Metz (2-1), samedi soir, Julien Cetout a évoqué la suite des événements et le calendrier compliqué qui attend l'ASNL jusqu'à la 38e journée (réceptions de Monaco et Saint-Etienne, déplacement à Dijon). Face à l'ASM et l'ASSE, le défenseur veut que Nancy soit exigeant avec lui-même. Très exigeant.

" Il reste trois matches, on a vu que les autres équipes n'avaient pas trop avancé. C'est le seul espoir qu'on a ce soir. Le calendrier est démentiel, oui et non. Contre les grosses équipes, on va peut-être avoir, je l'espère, un peu plus d'humilité et "se retirer les doigts du cul" pour prendre des points. "

Gasset s'en veut après la déroute face à Lille

Désarçonné par la défaite à domicile face à Lille (0-3), Jean-Louis Gasset a reconnu avoir trop mis la pression à ses hommes en souhaitant à tout prix se sauver lors de cette 35e journée. Lucide, le technicien du MHSC a reconnu ses erreurs.

" J'ai de la colère contre moi-même. Au regard de l'état de mon équipe, j'ai mis trop de pression sur ce match. Je voulais que l'on s'en sorte dès ce match. J'ai peut-être occulté que certains joueurs n'ont qu'une quinzaine de matches en Ligue 1. Cette pression était trop forte pour eux. J'étais nerveux et mes joueurs l'ont peut-être senti. Je languissais d'en finir. "