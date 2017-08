La L1, plus sexy que jamais ? "Non, c'est toujours une ligue de seconds couteaux"

Des stars dans tous les sens, des coaches amateurs de beau jeu, une concurrence accrue : il faudrait être fou pour ne pas être attiré par la Ligue 1 cette année. Surtout avec l’arrivée de la superstar Neymar. Fou, peut-être pas mais simplement étranger.

Après une consultation des rédactions européennes d’Eurosport, force est de constater que l’arrivée du Brésilien suscite la curiosité concernant le PSG, beaucoup moins concernant notre bon vieux championnat. Morceaux choisis.

Andreas Schulz, journaliste allemand à Eurosport.de

Les Allemands regarderont d’un peu plus près les performances de Neymar en Ligue 1, mais cela restera très nettement en-dessous de l’intérêt porté à la Liga ou à la Premier League. On a évidemment été curieux lorsque Ibra, Beckham ou Cavani ont rejoint le PSG, mais cela n’a jamais transcendé les foules. Si Neymar claque un quintuplé face à Caen, cela n’aura aucune résonnance puisque l’équipe est inconnue pour la plupart des Allemands.

Draxler, Trapp, Favre ou Balotelli, peu importe. La Ligue 1 n’est pas suivie et, c’est peut-être injuste, mais son niveau est considéré comme assez faible. Mêmes avec les performances de Monaco ou de Paris en Europe, cela n’a pas trop changé. Tout le monde estime que c’est juste une mode, une tendance qui n’a rien de durable.

Pete Sharland, journaliste anglais à Eurosport.co.uk

Bien sûr, Neymar va booster l'exposition de la Ligue 1 car il est l'un des footballeurs les plus spectaculaires au monde et une icône marketing. Mais je pense que cela ne bénéficiera pas forcément à toute la Ligue 1. En réalité, les gens regarderont les matches du PSG car ils considèrent que c'est la "seule équipe" du championnat, comme le Bayern en Allemagne.

Pour les connaisseurs, en revanche, les histoires de la Ligue 1 seront magnifiques à suivre. Du nouveau projet OM à la renaissance de Lille avec Bielsa aux nouveaux talents monégasques ou lyonnais, il y aura beaucoup de choses à observer et décortiquer. Et puis, le fait de sortir des Dembélé ou des Mbappé chaque année rend tout ça attractif ici, surtout que c’est l’inverse de la Premier League…

Davide Bighani, journaliste italien à it.eurosport.com

De l’extérieur, on constate surtout que le PSG se renforce alors que les autres équipes ont vendu leurs meilleurs joueurs. Monaco a perdu Mendy, Bernardo Silva, Bakayoko ou Germain tandis que Lyon a vendu Lacazette, Tolisso, Mammana ou Tolisso. Pour nous, cette année, il sera compliqué de voir d’autres équipes que le PSG en tête de la Ligue 1.

Vu d’Italie, on attendra les tirages des coupes d’Europe : si un club italien croise le fer avec une équipe française, on s’y intéressera de plus près. Autrement, on attendra seulement les exploits de Balotelli ou Neymar…

Tom Adams, journaliste anglais à Eurosport.co.uk

Le constat est le même que Davide. Si le PSG a attiré possiblement le prochain meilleur joueur du monde, la Ligue 1 semble encore manquer de compétitivité. Lyon ou Monaco ont perdu gros cet été et leurs beaux parcours européens s’est terminé par des départs massifs. Cela prouve que la Ligue 1 est toujours une ligue de seconds couteaux et, honnêtement avec Neymar au PSG, on pourrait assister à une situation similaire à celle de la Bundesliga avec le Bayern largement au-dessus de la meute.

Neymar est une grosse addition en termes de qualité, Mbappé est l’un des joueurs les plus sexys de la planète foot actuellement mais après ça ? En Angleterre, cela paraît absurde de considérer Falcao, Balotelli ou même Depay comme des stars puisqu’ils ont échoué ici.

Ivan Castello, journaliste espagnol à Eurosport.es

Sans aucun doute, l’arrivée de Neymar donne une autre dimension à la L1. L’arrivée d’Ibrahimovic avait déjà fait grandir l’intérêt mais l’ultra-domination du PSG avait réduit son importance, comme avec l’OL à l’époque. Mais maintenant, cela va être incroyable avec Neymar.

Les médias du monde entier vont être bien plus impliqués d’autant que la capacité de Monaco a résisté semble intéressante. Il manque encore un retour au premier plan de l’OM ou de Saint-Etienne, bien plus connu et populaire avec des grands stades, pour que cela prenne une autre dimension.

Jusqu’à aujourd’hui, la Ligue 1 était vue comme une ligue nationale correcte, sans grande influence extérieure. D’autant que les plus grandes stars françaises ont toujours quitté le pays. C’était déjà le cas avec Raymond Kopa, Michel Platini ou Eric Cantona. Ces départs systématiques ont affaibli le championnat. C’est peut-être le plus gros défi qui se présente aux clubs français maintenant : réussir à garder leurs meilleurs joueurs. Les clubs doivent résister. Comme pour Mbappé, qui n’a pas encore 19 ans…