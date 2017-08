"Le Barça mérite beaucoup mieux" que ses dirigeants, estime Neymar

Les dirigeants de Barcelone "ne sont pas des personnes qui devraient être là-bas, dans la direction du Barça", a estimé dimanche soir l'ancien Blaugrana Neymar Jr, désormais joueur du Paris SG, et qui a affirmé que "le Barça mérite beaucoup mieux". Interrogé par la presse dans les coulisses du Parc des Princes, après sa prestation XXL face à Toulouse (deux buts, deux passes décisives, score final 6-2), le joueur le plus cher de l'histoire a affirmé devoir "dire la vérité".

"Je dois dire la vérité, je suis très triste avec eux. J'ai passé quatre ans là-bas où j'ai été très heureux. Au début, j'étais heureux. J'ai passé quatre belles années. Et je suis parti heureux. Mais avec eux", les dirigeants du club, "non". "Pour moi, ce ne sont pas des personnes qui devraient être là-bas, dans la direction du Barça", a encore déclaré Neymar. "Le Barça mérite beaucoup mieux et tout le monde le sait."

" J'espère que les choses s'amélioreront pour le Barça "

Parti début août à Paris qui a payé les 222 millions d'euros de la clause le libérant de son contrat avec le club catalan, Neymar s'est également épanché sur le mercato de son ancien club. "Cela, je ne peux pas en parler car maintenant je suis dans une autre équipe. Je ne sais pas ce qu'il se passe là-bas, mais voir mes anciens coéquipiers tristes, c'est sûr que ça me rend triste parce que là-bas j'ai beaucoup d'amis", a-t-il expliqué. "J'espère que les choses s'amélioreront pour le Barça et qu'il redeviendra une équipe qui peut rivaliser avec les autres", a encore déclaré le natif de Santos.

Le club blaugrana a été critiqué ces derniers jours pour le recrutement, contre 40 millions d'euros du milieu de terrain brésilien Paulinho, qui évoluait depuis deux ans au Guangzhou Evergrande, en Chine.