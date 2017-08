Ligue 1 - Avant Nantes-OM : "Luiz Gustavo, c'est Lucho !"

De notre correspondant à Marseille,

"On va ressortir les tifos dédiés à Lucho Gonzalez ! Il ressemble trop à Luiz Gustavo !" Un des membres des Winners s'amuse en comparant le Brésilien à son alter ego argentin. Il rappelle que les deux hommes partagent plusieurs points communs. "Déjà, ils ont l'air d'avoir été fait dans le même moule, continue-t-il. Ils ont la même démarche. Et le même physique : des grands secs !" Et le fan olympien d'embrayer sur les qualités balles au pied des deux "sosies". "Franchement, leur toucher de balle est presque identique. Et ils ont une excellente vision de jeu."

N'en jetez plus ! La corbeille aux comparaisons entre les deux milieux de terrain est pleine. Si les supporters marseillais ont rapidement associés Luiz Gustavo à Lucho Gonzalez, c'est surtout parce qu'ils souhaitent voir l'ancien joueur du Bayern Munich devenir une pièce maîtresse comme le fut "El Comandante" à l'époque.

Vidéo - Les Brésiliens et l'OM, c'est rarement une affaire qui marche 01:16

Au-dessus du lot tactiquement

Blessé, Lucho Gonzalez avait dû attendre la mi-septembre avant de porter pour la première fois le maillot de l'OM en compétition officielle. Luiz Gustavo n'a pas a eu à faire patienter les fans de l'OM. Et son premier match en Ligue 1 a déjà convaincu tout le monde à Marseille. "C'est vrai que vous allez nous prendre pour des fadas, explique un responsable de supporters en virage Nord. Mais on a tout de suite vu en lui le nouveau patron. Il semble au-dessus du lot au niveau tactique. Et c'est exactement ce qu'il nous fallait !" Alors que les Dijonnais malmenaient les Marseillais au cours d'une première période très délicate pour les hommes de Rudi Garcia, Luiz Gustavo a haussé le ton. Replaçant Patrice Evra, conseillant Valère Germain ou alpaguant le minot Maxime Lopez, le n°19 de l'OM a pris les choses en main pour changer le cours de la rencontre.

En seconde période, c'est Luiz Gustavo qui est à l'origine du premier but. Son geste technique de premier plan a permis d'initier l'action du premier des deux buts de Clinton Njie face à Dijon (3-0). Très précieux dans l'orientation du jeu offensif de l'OM, le Brésilien l'est aussi dans sa capacité de récupération du ballon. "On l'a choisi aussi pour sa propension à nous capter des ballons, explique-t-on à La Commanderie. Il nous fallait quelqu'un pour compenser le départ de William Vainqueur. Et je pense qu'on ne s'est pas trompé avec lui." Recruté pour environ 8M€ à Wolfsbourg, le Brésilien a fêté ses trente ans le 23 juillet dernier. Pourtant, le poids des années ne semble pas du tout lui poser un problème. "Si on l'a fait venir, c'est aussi parce que l'on pensait qu'il pouvait jouer un rôle important pour au moins deux ou trois ans, poursuit-on en interne. Il rayonne au-delà du terrain."

Vidéo - Luiz Gustavo : ''Pas ici pour retrouver la sélection mais parce que je crois au projet OM" 01:09

Garcia : "Besoin d'un patron comme lui"

C'est bien dans sa faculté à endosser son rôle de leader en toutes circonstances que Luiz Gustavo sera jugé. Impeccable pour son entrée en matière sous le maillot olympien, le milieu auriverde sait se faire entendre dans les vestiaires. "On l'a tout de suite écouter très attentivement, explique un jeune joueur marseillais. Sa parole porte beaucoup." Ne maîtrisant pas encore la langue de Molière, Luiz Gustavo fait appel à ses coéquipiers lusophones pour bien se faire comprendre. Doria et surtout Rolando relayent la bonne parole du Brésilien à l'ensemble de l'effectif. Un charisme qui rappelle... Gaby Heinze, un autre Argentin sacré champion de France 2010 avec Lucho Gonzalez. Et si Luiz Gustavo avait finalement hérité du meilleur de ces deux joueurs emblématiques de l'OM ?

Au sein d'un groupe jeune, Luiz Gustavo va pouvoir apporter toute son expérience. C'est aussi ce que recherchait l'OM. "Il a un vrai caractère, avance, sourire aux lèvres, Rudi Garcia. Pour encadre de jeunes joueurs comme Maxime Lopez, Morgan Sanson ou encore Franck Anguissa, c'est vraiment ce qu'il nous fallait. On avait besoin d'un patron comme lui". Comme Didier Deschamps à son époque, l'entraîneur de l'OM peut se féliciter de pouvoir s'appuyer sur un joueur de classe internationale. Son arrivée fait partie des éléments à même de créditer le fameux "Champions project" de l'OM.