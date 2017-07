Mercato - Ismaïla Sarr : "Si je connaissais le Stade Rennais avant de signer ? Non"

C'est une interview un peu lunaire donnée ce mercredi par Ismaïla Sarr à Ouest France. Le jeune joueur est devenu la deuxième recrue la plus chère de l'histoire des Rouge et Noir derrière Severino Lucas après avoir signé en provenance de Metz contre 17 millions. Un vrai pari de la part de Rennes pour un attaquant de 19 ans. Et, le moins que l'on puise dire, c'est que sa connaissance du Stade Rennais est à perfectionner.

Vidéo - "Sarr, le super coup de l'été du Stade Rennais" 00:32

Comment s'est déroulé le transfert ? C'est assez simple à l'écouter : "J’ai repris avec le FC Metz, j’ai fait une partie de la préparation là-bas. Je pensais y rester. Et puis mon agent m’a appelé et m’a dit qu’on partait à Rennes."

Puis, relancé par le quotidien sur le fait de "connaître le Stade Rennais avant de signer", la réponse est lapidaire : "Non". Le tout avant de préciser : "J'ai joué une fois contre eux (deux fois en réalité : à Rennes le 30 octobre puis à Saint-Symphorien le 4 mars)". Des réponses un peu originales qui s'expliquent facilement. Le jeune joueur, formé à l'AS Generation Foot au Sénégal, n'a rejoint la France que l'été dernier avant de flamber du côté de Metz. En d'autres termes, sa connaissance du football français est encore limité, et c'est tout à fait normal. Il n'empêche, ses réponses pleines de sincérité nous ont arraché un sourire.