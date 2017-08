Mercato : Mbappé (lui aussi) à Paris, ce serait très bien parti !

Après Neymar, Mbappé. Ça vous paraît incroyable ? Peut-être plus pour longtemps. Marca a lancé une nouvelle bombe sur la planète mercato, jeudi, et elle concerne encore le PSG. Le média madrilène est affirmatif : Kylian Mbappé va bel et bien signer lui aussi à Paris, qui a déjà battu le record du transfert le plus cher de l'histoire en arrachant Neymar au Barça pour 222 millions d'euros. Celui du phénomène monégasque viendrait prendre la deuxième place. Marca annonce un accord entre le PSG et Monaco pour une indemnité de 180 millions d'euros. Dont 20 de bonus. Totalement dingue.

Pour le média madrilène, le dossier est carrément "bouclé". Il ne manquerait que la signature de Mbappé après une réunion décisive lundi soir entre les dirigeants des deux clubs et le père du joueur, qui avait déjà trouvé un accord avec le PSG pour le contrat de son fils. Marca affirme que le père de Mbappé préfèrerait Paris au Real. C'est ce qui aurait fait pencher la balance du côté du vice-champion de France, alors que le même journal avait indiqué mi-juin que le prodige de l'ASM avait fait du club merengue son premier choix. Marca évoque aussi un salaire "stratosphérique" pour Mbappé.

Tout cela n'a pas tardé à être démenti. Par BeIN Sports, qui a publié dans l'après-midi un communiqué pour nier "toute approche" du PSG pour Mbappé. Par Monaco aussi, selon Le Parisien, qui cite des sources proches du club de la Principauté. C'est la suite logique d'un feuilleton qui n'a certainement pas fini de rebondir. Comme celui de Neymar avant lui. Reste à savoir si l'issue sera finalement la même pour un club parisien manifestement décidé à faire exploser le marché des transferts cet été. D’ailleurs, selon Marca, Paris pourrait également finaliser le dossier Oblak… après avoir réglé celui de Mbappé.