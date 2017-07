Monaco, Barça, City, PSG, Real : Sportivement, quel est le choix idéal pour Kylian Mbappé ?

C’était l’attraction de ce mercato avant que Neymar ne vienne semer la zizanie. 18 ans, six mois de très haut niveau et le profil de la dernière merveille mondiale : forcément, Kylian Mbappé ne laisse personne indifférent. Mardi, Marca était catégorique : le Real Madrid avait obtenu un accord à hauteur de 180 millions avec l’AS Monaco pour son prodige. Une information démentie par l’AS Monaco dans la foulée. Mercredi, L’Equipe affirme que Manchester City s’est aligné. Paris, s’il échoue dans le dossier Neymar, pourrait suivre.

Jeudi, le FC Barcelone est revenu dans la danse. Mbappé pourrait être le successeur de Neymar en cas de départ de ce dernier au PSG. Et Monaco dans tout ça ? Il ne désespère pas de prolonger sa pépite comme l’a confirmé Vadim Vasilyev mercredi, même si, financièrement, l’ASM ne pourra pas suivre les propositions des géants. Il n’empêche, quel que soit son choix, Mbappé devrait s’en sortir avec un portefeuille largement plus garni. Mais sportivement alors ? Quel serait le meilleur choix ? On passe en revue les différentes forces et faiblesses des projets sportifs en présence.

Vidéo - "Monaco a clairement entrouvert la porte pour Mbappé" 01:35

Le Real, attention au temps de jeu

Le point fort du projet : Pas besoin de faire très long, il tient en deux mots : Real et Zidane. Mbappé ne s’est jamais caché de son attirance pour la Casa Blanca et de son idole, Cristiano Ronaldo. De plus, avec la présence de Zinedine Zidane à la tête des Merengue, le Monégasque sait qu’il pourra compter sur un élément d’intégration facilitateur et d’un coach à même de bien le conseiller dans sa progression. Enfin, en jouant les premiers rôles avec le champion d’Europe, Mbappé pourrait encore faire grandir sa cote mais surtout ses chances de prendre le pouvoir en équipe de France en vue du Mondial. Car briller avec le Real (sans avoir de mauvaises relations avec Deschamps) ne rendra pas le sélectionneur tricolore insensible.

Le point faible du projet : Le temps de jeu, très clairement. C’est la priorité de Mbappé, comme il l’a répété à maintes reprises : jouer un maximum. Or, si le turnover au Real est réel, il privera cependant le Français des plus gros matches. En cause, le fameux sigle BBC : Benzema-Bale-Cristiano Ronaldo. Ces trois-là sont indéboulonnables. Sauf blessure, difficile d’imaginer Mbappé leur piquer leur place. Car si le Real investit sur Mbappé, c’est pour le futur. Un peu moins pour le présent.

Notre avis : Très risqué. Au Real, Mbappé n’a aucune garantie. Et pour piquer une place à la BBC, il faut se lever de bonne heure. Peut-être trop tôt pour le Français.

Vidéo - Casemiro: ''Mbappé est un grand mais la BBC fait aussi beaucoup de dégâts" 00:52

City, ça se bouscule devant

Le point fort du projet : Jouer sous les ordres de Pep Guardiola est déjà un argument séduisant sur le papier. Le Catalan a déjà permis à certains d’exploser et d’exploiter au maximum leur potentiel, comme cela fut le cas avec Messi à partir de 2008. Forcément, cela joue. Tout comme jouer en Premier League où les duels au sommet sont réguliers. Surtout, physiquement, Mbappé pourrait rapidement progresser et prendre une épaisseur nouvelle. Reste à jouer…

Le point faible du projet : Car, là aussi, le temps de jeu est incertain. A l’heure actuelle, Sergio Agüero, référence en Angleterre, et Gabriel Jesus, dernière trouvaille de Guardiola, se partagent la pointe de l’attaque tandis que les ailes sont déjà blindées. Derrière, le jeune Kelechi Iheanacho n’a pas encore quitté les Citizens et a montré de belles choses l’année passée. Autrement dit, il y a du monde. Et si la talent de Mbappé peut valoir toutes les folies, posséder un buteur de la trempe d’Aguëro devant lui pourrait rapidement le priver d’un temps de jeu nécessaire.

Notre avis : Évoluer avec Guardiola est alléchant mais les incertitudes sont trop nombreuses (acclimatation, place dans l’effectif) à un an de la Coupe du monde.

Vidéo - Guardiola : "Mbappé ? Il peut se passer des choses avant la fin du mercato" 00:40

À Paris, quelle évolution ?

Le point fort du projet : Etre l’associé d’Edinson Cavani et faire trembler toutes les défenses de France et d’Europe. Autre paramètre : devenir la tête de gondole d’un projet parisien qui cherche toujours le "futur Messi" (Si Neymar ne signe pas, évidemment). A Paris, Mbappé sera choyé, protégé et aura un temps de jeu important. Il pourra aussi se frotter aux joutes européennes avec une équipe compétitive.

Le point faible du projet : Gagner le championnat ? Déjà fait. Jouer les premiers rôles en L1 ? C’est déjà le cas à Monaco. En somme, quitter Monaco pour Paris ne représente pas forcément une progression majeure dans la carrière de Mbappé. Si le projet parisien est évidemment alléchant pour ce qu’il représente, il est limité par des perspectives similaires que celles qu’il a en Côte d’Azur.

Notre avis : Si Mbappé a fait figure de priorité pour le PSG, ce n’est plus le cas avec le dossier Neymar. Et ce n’est pas plus mal tant, sportivement, Paris a les mêmes arguments que Monaco à proposer.

Vidéo - Mbappé, la folie sur le terrain mais surtout dans les chiffres 00:49

Monaco, le choix de confort

Le point fort du projet : Etre l’arme numéro un de Monaco, qui doit défendre sa couronne et confirmer son excellente saison européenne. A l’ASM, Mbappé sera le prince avec des coéquipiers qu’il connaît parfaitement. Pas de période d’adaptation et des défis réels comme celui de terminer meilleur buteur ou meilleur joueur de L1. Surtout, dans un environnement familier, il a tout pour faire la saison de la confirmation, souvent la plus difficile.

Le point faible du projet : Et si Monaco était déjà trop petit ? Après tout, le talent du prodige semble sans limite et sa vitesse d’apprentissage pharaonique. Surtout, si Mbappé a brillé la saison passée, c’est que l’effectif monégasque était composé de vrais cracks. Bakayoko, Mendy et Bernardo Silva sont partis sous d’autres cieux, la défense du titre s’annonce plus compliquée. Et forcément, cela joue.

Notre avis : Sportivement, à un an de la Coupe du monde, rester à Monaco représente le choix du confort, où les risques sont les plus limités. A l’ASM, Mbappé a tout pour continuer sa folle progression. Avant de prendre son envol, une année plus tard…

Vidéo - "Monaco a clairement entrouvert la porte pour Mbappé" 01:35

Le FC Barcelone, être le successeur de Neymar est séduisant

Le point fort du projet : L'idée de base est simple. Et assez séduisante sur le papier pour Kylian Mbappé. Le jeune Monégasque ne viendrait en Catalogne qu'en cas de départ de Neymar. En clair, le Français serait le possible remplaçant du Brésilien dans l'effectif blaugrana. Sur le papier, cela lui offrirait une place quasi assurée dans le onze de départ. Et donc du temps de jeu.

Le point faible du projet : Jouer au FC Barcelone n'est pas anodin. Tenter de faire oublier Neymar encore moins. Kylian Mbappé devrait supporter ce contexte pesant au Barça. En plus d'avoir la pression d'être le successeur de Neymar aux côtés de Lionel Messi et Luis Suarez, le prodige tricolore sera confronté au risque de l'échec au Barça pour un joueur non sorti de la Masia. Ce n'est jamais évident de s'imposer en Catalogne pour un joueur étranger. Ils sont nombreux s'y être cassés les dents. Ce n'est pas à négliger.

Notre avis : Au Barça, il aurait une vraie occasion de jouer. Et aurait une chance à saisir. Le style de jeu et le système pourraient aussi lui convenir à merveille. Alors, adieu la MSN, vive la MMS ?

(Avec Glenn CEILLIER)