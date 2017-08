Neymar ambassadeur pour le Mondial 2022 : "Ce contrat peut correspondre à une réalité économique"

C'est le grand flou du transfert de Neymar. On parle bien entendu du paiement de cette fameuse clause libératoire de 222 millions d'euros. Différentes rumeurs circulent sur le sujet. Et l'une des solutions qui revient régulièrement est la possibilité de faire un montage financier pour permettre à Neymar de payer sa clause lui-même. Le but est qu'il puisse se libérer de son contrat avec le Barça avant de s'engager avec Paris.

Pour cela, la dernière idée qui a filtré serait de voir Neymar devenir ambassadeur du Qatar pour la Coupe du monde 2022. Impossible pour rentrer dans les critères du fair-play financier ? Peut-être pas. Selon Simon Le Reste - avocat et docteur en Droit du Sport -, ce n'est pas à exclure. "La question qui se pose est de savoir si Neymar vaut 220 millions d'euros pour être ambassadeur ? Y-a-t-il une réalité économique ?", interroge maître Le Reste avant de répondre par l'affirmative : "Etant donné sa puissance marketing et son statut, Neymar représente un ambassadeur de choix. Et à ce prix-là, ce contrat peut correspondre à une réalité économique pour le Qatar."

" Le PSG devra défendre son cas devant l'UEFA "

En clair, il serait possible de justifier ce montage d'un point de vue économique, ce qui est une des clefs de cette opération pour passer le filtre du fair play financier. Rien ne dit bien sûr à l'heure actuelle que le PSG choisira cette option pour s'offrir Neymar tout en respectant les règles dictées par le fair-play financier, qui impose comme principe à un club de ne pas dépenser plus que ce qu'il gagne. Paris peut ainsi vendre plusieurs joueurs pour se donner les moyens d'attirer le Brésilien. Mais cette idée du montage financier avec le Qatar n'est pas si ubuesque que cela.

Il faut de toute manière faire confiance au PSG et de son armada de juristes. Le club parisien sait qu'il est dans le viseur de l'instance de contrôle financier des clubs mise en place par l'UEFA. Paris a déjà été sanctionné il y a trois ans. Et tout le monde a encore en tête le contrat de sponsoring avec l'office du tourisme du Qatar. A l'époque, l'UEFA l'avait retoqué. Le montant de 200 millions d'euros par an avait été jugé surestimé par rapport au marché par l'instance européenne, qui avait ramené le montant à 100 millions d'euros.

Paris marche donc sur des œufs. Et si ce transfert se fait via un montage de ce style, le PSG devra se justifier. "Le PSG devra défendre son cas devant les instances compétentes de l'UEFA, qui se montreront particulièrement attentives sur ce point", souligne Simon Le Reste. Quelle que soit la solution trouvée, le club parisien va avoir du pain sur la planche pour s’expliquer. Mais il est bien sur le point de réaliser un coup de maître sur le marché.