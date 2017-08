Neymar au PSG : désolé Ibra, Klinsmann and co mais jamais la L1 n'avait attiré une telle star

"Soyez réalistes : demandez l'impossible". Pour les supporters parisiens mais aussi la L1, ce slogan de Mai 68 prend tout son sens. Avec l'arrivée de QSI, les fenêtres de transferts estivales se sont souvent transformées en Noël avant l'heure pour n'importe quel amateur de ballon rond dans l'Hexagone. Mais là, on a clairement changé de dimension avec Neymar. Paris vient tout simplement d'offrir au championnat de France un joyau d'une taille qu'il n'avait jamais attiré. Et même osé l'imaginer ces dernières années. Cela semblait tout simplement impossible. Car, jamais, une telle star étrangère n'avait foulé les pelouses de L1.

Ce n'est pas faire injure à Zlatan Ibrahimovic, Rudi Völler, Jürgen Klinsmann, Raï, George Weah, Jorge Burruchaga et autres David Beckham ou Salif Keita de le dire. Le championnat de France n'était jamais parvenu à s'offrir une star de cette envergure. Et on parle bien de star. Non pas de joueur. Une précision importante. A 25 ans, Neymar, qui a encore beaucoup de temps devant lui pour marquer l’histoire du football, a déjà signé de grandes choses avec le FC Barcelone ou encore en décrochant le titre olympique avec le Brésil. Mais si on parle "d’accomplissement footballistique", il pourrait y avoir débat. Rudi Völler était par exemple l’attaquant titulaire des derniers champions du monde à son arrivée à l'OM. Tout comme Jürgen Klinsmann quand il a signé à Monaco. George Weah avait lui un Ballon d’Or quand il est revenu.

NeymarGetty Images

Poids lourd sur et en-dehors du terrain

Mais voilà, Neymar réunit tous les critères pour dire que c'est une star d'une autre sphère. De celles qui sont trop grandes pour cette petite L1 quand ils sont dans les belles années de leur carrière. Ah non, pardon : "étaient trop grandes". On a encore du mal à s’y faire. Et pourtant, c'est bien vrai. La L1, qui avait pris l'habitude de voir ses pépites filer sous d'autres cieux, a récupéré l'une des plus grandes étoiles actuelles. Tout le monde en est conscient mais il faut l’écrire pour mettre les points sur les i : le Brésilien est l'un des rois sur la planète football. Alors que le "star system" régit le monde du foot depuis quelques années maintenant, Neymar en est l'un des meilleurs représentants. Pour ses qualités de footballeur. Mais pas seulement.

Si on le considère souvent comme le troisième homme derrière Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, ce n'est pas seulement pour sa capacité à faire des différences sur les pelouses. Neymar est aussi un expert pour vendre son image. C’est une vraie attraction. Sur les réseaux sociaux qui sont devenus l'un des nerfs de la guerre sur le plan marketing, il pèse de tout son poids. Et en terme de marchandising, c’est la même histoire. Paris, mais aussi la L1, vont pouvoir profiter de la folie qui entoure ces performances et le moindre de ses gestes sur les terrains. Mais aussi les buzz qu'il génère avec ses sorties extra-sportives.

Neymar sous le maillot du Brésil contre la Colombie - septembre 2016AFP

Si Maradona avait débarqué à l’OM dans les années 90...

Voilà pourquoi voir un joueur étranger débarquer avec ce statut est une première en France pour la L1/Division1. Si son charisme a fait le bonheur du championnat de France, Zlatan Ibrahimovic ne jouait pas dans la même cour. Trop jeune lors de son passage, Ronaldinho non plus. David Beckham était lui plus en pré-retraite. Et dans les années 90, la médiatisation du football, et notamment sur le plan du "star system", n'avait rien à voir. Si l’OM s’était offert Diego Maradona à l’été 1989, l’histoire aura bien sûr était différente. Mais avec des si…

Ce qui rend cette arrivée également si particulière est justement que Paris est parvenu à l'arracher au FC Barcelone, qui ne voulait pas le lâcher. Personne n’aurait imaginé la L1 venir priver le Barça d’une des lettres de sa MSN. C’est un coup de maître. A la L1 d'en récolter maintenant les fruits de la meilleure des manières pour grandir. En espérant que Neymar assume son statut crampons aux pieds comme Ibra, Safet Susic (PSG), Josip Skoblar (OM) ou Juninho (OL) l'ont fait dans le passé. Pour le plus grand bonheur du championnat de France, qui rêve les yeux grands ouverts.