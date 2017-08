Proche du Barça ou intransférable ? Le cas Di Maria fait débat

Où va jouer Angel Di Maria le mois prochain ? Le doute demeure. L'Argentin est évoqué du côté du FC Barcelone, où Lionel Messi serait ravi de l'avoir à ses côtés. Ce mercredi matin, le quotidien catalan Sport assure ainsi que le Barça négocie avec l'Argentin. Pour le journal sportif, le milieu offensif aurait même confirmé qu'il était susceptible de changer d'air. Et à en croire Sport, le PSG laisserait la porte ouverte. Ça, c'est la version espagnole. En France, la donne est bien différente.

Le quotidien Le Parisien assure en effet que le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a clairement fait savoir à son homologue barcelonais Josep Maria Bartomeu qu'une vente de Di Maria était impossible. Pour le quotidien régional, l'ancien Madrilène et Mancunien ne devrait tout simplement pas quitter le capitale française cet été. Un scénario qui plait au joueur.

Emery l'aligne à chaque match de L1

En clair, c'est le grand flou. Et il faudra sûrement attendre le 31 août à 00h00 pour être sûr de voir Angel Di Maria sous le maillot parisien pour une troisième saison. Depuis l'arrivée de Neymar au PSG, le nom d'Angel Di Maria est en effet régulièrement évoqué pour un possible départ. Tout comme Lucas et Serge Aurier, l'Argentin est apte à permettre à Paris de dégraisser et de rentrer dans les clous du fair-play financier. Entre sa valeur sur le marché et son salaire, son départ ferait même du bien à Paris. Mais Unai Emery compte sur lui.

Depuis le début de la saison, Angel Di Maria a d'ailleurs été aligné dans le onze de départ à chaque rencontre de L1. Si Neymar s'est installé à gauche, il s'occupe du couloir droit. Sans être forcément étincelant. Mais le technicien espagnol voudrait toujours en faire un de ses cadres.