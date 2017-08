PSG - Neymar : "Je suis plus vivant que jamais"

C'est un homme heureux, Neymar. Le Brésilien a affiché sa joie sur le terrain en éclaboussant la victoire du PSG à Guingamp de tout son talent. Avec un but, une passe décisive et une prestation très aboutie, l'ancien Barcelonais a idéalement lancé son aventure parisienne. Il a rayonné sur le rectangle vert. Mais aussi face à la presse. Avec une jolie formule pour exprimer son bonheur d'être à Paris, au micro de Canal+.

" Les gens pensent que quitter le Barça c'est mourir, mais non, c'est le contraire: je suis plus vivant que jamais, je joue, je suis très content, et le foot est le même. "

Nommé homme du match, Neymar a vécu une soirée de rêve dans le cadre si particulier du Roudourou. Il l'a pleinement savourée. "Je suis très content de mes débuts, des buts, de la victoire, de jouer avec eux, très content de tout, a-t-il détaillé sur la chaîne cryptée. C'est toujours très important de marquer, pas seulement dans le premier match mais dans tous, et le plus important est d'aider l'équipe, avec un but, une passe, quoi que ce soit."

Neymar (PSG)Getty Images

"Cavani ? On dirait un Argentin"

Cette équipe, Neymar l'apprécie déjà. Même s'il n'a posé ses valises à Paris qu'il y a dix jours, le Brésilien a déjà affiché beaucoup de complicité avec ses nouveaux coéquipiers. Notamment Edinson Cavani, qui lui a offert son premier but sous le maillot parisien. "Je savais déjà que c'était un crack, un grand joueur, a-t-il dit au sujet de l'Uruguayen sur Canal +. Je le voyais de loin, et maintenant je suis avec lui. On essaie de mieux se connaître, mais le premier match nous a réussi. C'est un grand joueur, et quand on a de tels joueurs c'est facile."

Quelques minutes plus tard, en zone mixte, Neymar en a rajouté un peu sur Cavani. Là encore, il a su manier le verbe. " On dirait un Argentin, et les Argentins je les connais bien (rires), et je vais mieux le connaître encore", a-t-il lancé à la presse. Sur le terrain, le Brésilien n'a pas tardé à conquérir le public français. Mais ce n'est pas le seul sur lequel il sait s'exprimer.