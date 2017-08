Avant Ajax-OGCN : Nice n’a pas changé mais doit désormais grandir

Le contexte

C’était la bonne nouvelle de mercredi dernier : Nice n’a pas changé. La troupe de Lucien Favre est toujours aussi virevoltante, toujours aussi joueuse. Fluidité, occasions et jeu léché ont symbolisé la première période des Aiglons, qui ont baissé de pied physiquement dans le deuxième acte, avant de concéder ce but si dévastateur à l’extérieur (1-1).

Car il ne faut pas s’y tromper : c’est bien l’Ajax qui s’avance en favori à la qualification après ce nul acquis à l’Allianz Riviera. Bien que décimée pendant l’été, la jeunesse néerlandaise a encore de beaux jours devant elle et certains éléments décevants à l’aller, tel que Kasper Dolberg, pourraient retrouver des sensations mercredi.

Il n’empêche, Nice a son destin entre ses pieds. Pour cela, il faudra simplement passer en mode tueur. Lors de la manche aller, malgré la justesse d’un Jean Michaël Séri irréprochable, les jeunes pousses niçoises ont manqué de précision, de réalisme ou de ce soupçon de chance nécessaire à tout grand parcours. Alors, mercredi, dans la bouillante ambiance de l’Amsterdam ArenA, même sans Mario Balotelli, les Aiglons seraient bien inspirés de retrouver la splendeur qui était la leur la saison passée. Il a tous les ingrédients pour. Reste à concrétiser.

Le joueur

Sans Mario Balotelli, c’est lui la vraie star de cet OGC Nice. C’est surtout l’ADN du club azuréen et celui sur qui tout repose. Étincelant à l’aller, à la fois dans l’orientation et la régulation du jeu, Seri s’est même mué en passeur décisif d’exception pour l’Italien. Si la troupe de Favre veut disputer la Ligue des champions, il faudra que le général Seri soit en ordre de bataille. Tout autre scénario pousserait Nice en dehors de la C1 et Seri peut-être loin de la Côte d’Azur. Tout le monde est prévenu.

Trois stats à avoir en tête

74%. Comme le pourcentage de chances de qualification donné à l’Ajax d’après les résultats passés.

1/19 : Comme le nombre de matches gagnés à l’extérieur par l’OGC Nice en coupe d’Europe, sur 19 confrontations. Les Aiglons totalisent quatre nuls et quatorze défaites loin de la Côte d’Azur.

13 : L’Ajax est invaincu à domicile en coupe d’Europe depuis 13 matches (8 victoires, 5 nuls). Le tout avec 7 victoires sur les sept derniers matches. Solide.

Ils l’ont dit

Dante, défenseur de l’OGC Nice :

" Au soir de l'aller, j'étais déçu, pas énervé. On a raté la dernière passe, les occasions. Mais l'Ajax ne nous a pas été supérieur. On lui a laissé la possession et en bloc, on a réussi à lui fermer les espaces. De tels matches ne se préparent pas en 24 ou 48 heures, nous avons beaucoup travaillé. Mais nous restons positifs et nous ne lâcherons rien. "

Lucien Favre, entraîneur de l’OGC Nice :

" C'est toute une histoire l'Ajax. Je la connais très bien parce que j'ai beaucoup suivi Johan Cruyff comme joueur et comme entraîneur. Peut-être qu'ils recommencent une nouvelle épopée. En tout cas, ils sont sur le bon chemin. Ils font un excellent travail avec les jeunes "

Notre avis

Malgré les propos de Lucien Favre, Nice avait subi la loi néerlandaise en seconde période la semaine dernière. Mais les Aiglons avaient clairement les armes pour faire mieux. La jeunesse niçoise n’a rien à envier à celle d’Amsterdam et une éventuelle qualification passera par une grande prestation ce mercredi. Après avoir fait sensation en Ligue 1, il est temps de surprendre l’Europe. A condition de passer du stade d’équipe prometteuse à celui d’équipe européenne. Et ce stade-là, l’Ajax l’a déjà franchi. A Nice de renverser la vapeur.