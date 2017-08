Placé avec Dortmund et Tottenham dans le "groupe de la mort", le Real Madrid devra cravacher

Le Real Madrid, tenant du titre, n’a pas été servi par le tirage au sort. Héritant du groupe le plus relevé de la compétition (sans doute avec le groupe C de Chelsea et l'Atlético), les Madrilènes devront batailler avec le Borussia Dortmund, Tottenham et l’Apoel Nicosie pour terminer à l’une des deux premières places du groupe H, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale.

Les Merengue retrouvent les Allemands pour la deuxième saison consécutive en phase de groupes. Et, l’année dernière, ça ne s’était pas forcément très bien passé pour les coéquipiers de Cristiano Ronaldo. Arrachant le nul 2-2 aussi bien à domicile qu’à l’extérieur, les joueurs du BVB avaient fini en tête de leur groupe devant les hommes de Zidane. Ce qui n’avait toutefois pas empêché les Madrilènes de remporter leur douzième Ligue des champions.

La Roma en outsider avec Chelsea et l'Atlético

Dans le chapeau 3, c’est Tottenham qui est sorti pour venir compléter ce "groupe de la mort". Le dauphin de Chelsea en Premier League la saison passée, qui n’avait pas réalisé une bonne campagne de C1 en terminant 3e de son groupe (derrière Monaco et Leverkusen), aura à cœur de se racheter et pourrait être dangereux pour le Real. L’Apoel Nicosie complète ce groupe à côté des trois grosses écuries et fera évidemment figure de Petit Poucet.

Vidéo - "La direction du Barça n'est pas au niveau du club" 01:55

Outre ce groupe H qui s’annonce palpitant, les groupes C et D sont également très relevés. Chelsea, l’Atlético Madrid, l’AS Roma et Qarabag s’affronteront dans un groupe C très homogène. La double confrontation entre le champion d’Angleterre et les Colchoneros pourrait être l’occasion pour Diego Costa de retrouver son ancien club. La Roma, toujours très dangereuse et qui tournera cette année la page Francesco Totti, luttera pour obtenir l’un des deux billets qualificatifs pour la phase à élimination directe.

Le Barça et sa "bête noire"

Dans le groupe D, c’est le champion d’Italie, la Juventus Turin qui retrouvera le FC Barcelone. L’Olympiakos et le Sporting Portugal, certainement le plus gros club du quatrième chapeau, complètent ce groupe. Eliminé par la Juve en quarts la saison dernière (3-0, 0-0), le Barça de Leo Messi voudra prendre sa revanche sur le club italien qu'il avait privé de titre en 2015. En ayant remporté 5 de ses 11 matches de C1 contre le FC Barcelone (pour 3 nuls et 3 défaites), la Juventus fait figure de bête noire des Catalans en Europe. Le Barça et la Juventus, favoris du groupe, pourraient tout de même laisser des plumes dans leur double confrontation contre les Grecs et les Portugais.

Dans ces trois groupes très relevés, les deux places qualificatives pour les huitièmes de finale vaudront en tout cas très cher.