Avant de défier Manchester United, Galtier encense Ibrahimovic, "un incroyable joueur"

Zlatan Ibrahimovic retrouve sa proie favorite ce jeudi en seizième de finale aller de Ligue Europa. Le géant suédois a en effet inscrit 14 buts contre l'ASSE lors de son passage au PSG, soit son plus gros total face à un club depuis le début de sa carrière.

Alors forcément, cela inspire le respect. "C'est un bon gars, reconnaît ainsi Christophe Galtier ce mardi dans les colonnes du Daily Telegraph. Comme Jose Mourinho, il est différent de l'image qu'il renvoie. Il a une grosse, grosse, grosse personnalité. Mais à chaque fois que je l'ai rencontré, il y a toujours eu un respect mutuel. Nous avons souvent joué contre le PSG. Au début, nous avons gagné, mais dès qu'Ibra est arrivé, ça a été blah, blah, blah … but, but, but."

" Quand je vois Ibra, je pense à Eric Cantona "

Grand ami d'Eric Cantona, l'entraîneur des Verts trouve d'ailleurs des similitudes entre les deux personnages : "J'adore ce genre de joueurs. Ils sont forts. Très forts. Quand je vois Ibra, je pense à Eric Cantona. Grosse personnalité. Il peut devenir fou en une seconde, dire des énormités puis : 'Ok, j'ai dit ça.' Mais, avant tout, c'est un incroyable joueur. Et il marque but sur but. Beaucoup de gens ont dit que ça allait être dur pour lui en Angleterre, mais il en est déjà à 20 buts."

Zlatan Ibrahimovic (PSG) entre Florentin Pogba (ASSE) et Stéphane Ruffier (ASSE) en janvier 2016AFP

Bien au courant des statistiques de son futur adversaire, Galtier a aussi loué son professionnalisme : "Il donne l'exemple. Je pense que c'est pour ça que Manchester United l'a recruté. Comme Cantona. J'ai des amis à Paris et ils me disaient tout le temps : 'Si tu mets le ballon ici plutôt que là-bas, il va te tuer'. Mais c'est important pour les jeunes. Même après les entraînements, il restait dans la salle de gym pendant une heure de plus. Et les jeunes joueurs voyaient ça et y allaient aussi. Il est comme ça à 35 ans parce qu'il a toujours été comme ça." L'ASSE est prévenue.