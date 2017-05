Equipe de France : La liste de Deschamps va valoir son pesant d'or, surtout pour Lacazette...

En tête de son groupe de qualification à mi-parcours, l'Equipe de France peut prendre ses distances sur son dauphin suédois qu'elle affrontera le 9 juin prochain à la Friends Arena de Solna. Pour ce match très important en vue du Mondial 2018, mais aussi pour les amicaux face au Paraguay et l'Angleterre, Didier Deschamps va concocter une liste qui pourrait bien ressembler, dans l'ossature, à celle qui s'envolera en Russie dans un an, si les Bleus se qualifient pour la compétition.

En tout cas, certaines absences lors de ce rassemblement de trois matches pourraient être interprétées comme des choix quasi-définitifs du sélectionneur national, bien qu'il puisse se passer beaucoup de choses d'ici le 14 juin 2018 et le coup d'envoi de la Coupe du Monde.

Les regards ne se portent plus vraiment sur Karim Benzema, dont un retour en Bleu apparaît aujourd'hui peu probable, en dépit de ses performances au Real Madrid qui n'ont de toute façon jamais été la cause de ses absences répétées ces derniers mois. Au regard de la dernière liste de Deschamps de mars dernier, des joueurs blessés actuellement et de l'état de forme de certains internationaux, cette liste de jeudi a surtout des allures de liste de la dernière chance pour Alexandre Lacazette, qui enfile les buts comme des perles à l'OL, mais n'a plus porté le maillot tricolore depuis octobre 2015.

Toute la rage d'Alexandre Lacazette (OL) face à l'Ajax Amsterdam en demi-finale de la Ligue EuropaGetty Images

Gameiro encore préféré à Lacazette ?

Antoine Griezmann sera encore là, tout comme Kylian Mbappé, que Deschamps a décidé de garder avec lui malgré le Mondial U20. Remplaçant à Arsenal, Olivier Giroud a encore répondu présent lors du dernier rassemblement des Bleus et a marqué quatre buts avec Arsenal depuis le mois dernier. Même si elle sera très certainement encore critiquée, sa convocation ne fait aucun doute.

Si Didier Deschamps décide d'appeler 23 joueurs, et non 24 comme la dernière fois, il se privera peut-être de l'un des sept attaquants qu'il avait convoqués en mars. Il pourrait s'agir du Marseillais Florian Thauvin, étincelant avec l'OM mais le moins expérimenté des sept au niveau international et le seul des cinq derniers nouveaux appelés à ne pas avoir débuté lors du dernier rassemblement. A moins que Didier Deschamps ne se prive d'un attaquant axial. Giroud, Griezmann et Mbappé étant assurés d'être convoqués, reste le cas de Kevin Gameiro, le vrai concurrent d'Alexandre Lacazette, André-Pierre Gignac s'étant plus ou moins auto-exclu du groupe France.

Depuis son absence déjà controversée de la dernière liste, le buteur de l'OL a inscrit six buts, dont trois en Ligue Europa. De son côté, Kevin Gameiro s'est blessé à son retour de sélection - lui qui avait débuté face à l'Espagne - et joue beaucoup moins en club. Diego Simeone lui a même préféré Fernando Torres au match retour face au Real Madrid en Ligue des champions, pour le match de la remontada. Sa complicité avec Griezmann et son doublé à l'automne face à la Bulgarie lui avaient permis de garder la confiance de Deschamps en mars. Bis repetita ce jeudi ? Sur la saison en tout cas, Lacazette facture 35 buts toutes compétitions confondues, soit 19 de plus que son rival de l'Atlético. Si le Lyonnais n'est toujours pas convoqué jeudi, il devra sans doute cette fois faire une croix sur le Mondial russe.

Varane de retour, Evra aussi ?

Dans le reste de la liste de Deschamps, peu de surprises à attendre, si ce n'est l'identité du latéral gauche qui remplacera Layvin Kurzawa, opéré le 11 avril dernier d'une pubalgie. Pour le remplacer, le sélectionneur national fera-t-il appel à Patrice Evra, déjà appelé à la rescousse en novembre dernier et qui commence à retrouver des sensations à Marseille ? Ou misera-t-il sur un profil plus jeune en rappelant Lucas Digne, qui joue par contre très peu au FC Barcelone (seulement 236 minutes jouées depuis la dernière liste) ?

Le retour de Raphaël Varane est également attendu en défense centrale, malgré son forfait pour le match face au Paraguay le 2 juin, en raison de sa participation le lendemain à la finale de la Ligue des champions. Un retour qui poussera Deschamps à se séparer soit de Presnel Kimpembe, soit d'Adil Rami. Le Parisien semble parti pour être rappelé, lui qui a joué en intégralité sept des dix derniers matches du PSG, dont la finale de la Coupe de la Ligue face à Monaco, tandis que le pensionnaire du FC Séville (remplacé par Laporte lors du dernier rassemblement) n'est revenu à la compétition que le 5 mai dernier et n'a pas joué le week-end passé face au Real Madrid pour cause de douleurs musculaires.

Benzema avec Varane et Modric après le but du Real face à l'AtleticoGetty Images

Reste à savoir aussi si Bacary Sagna sera appelé, lui qui n'a plus joué avec Manchester City depuis plusieurs semaines, et qui serait son remplaçant entre Christophe Jallet et Sébastien Corchia, Djibril Sidibé semblant lui assuré d'être convoqué.

Pour de nombreux joueurs présents à l'Euro 2016 et déjà absents la dernière fois, tels que Moussa Sissoko, Kingsley Coman et Anthony Martial, une absence de la liste ce jeudi serait logique vu leur situation en club. Idem pour Steve Mandanda, qui n'a toujours pas gagné sa place à Crystal Palace. Mais contrairement à Alexandre Lacazette, performant en club depuis des mois, ces derniers pourront toujours espérer inverser la tendance en retrouvant du temps de jeu et des couleurs en club ou en changeant d'écuries cet été. Un transfert qu'envisage d'ailleurs aussi Lacazette et qui pourrait être, en cas d'absence ce jeudi, son ultime espoir de retrouver un jour la sélection.

La dernière liste de Deschamps

Gardiens (3) : Lloris, Costil, Areola

Défenseurs (8) : Kimpembe, Koscielny, Umtiti, Mendy, Kurzawa, Sagna (forfait et remplacé par Jallet), Rami (forfait et remplacé par Laporte), Sidibé (forfait et remplacé par Corchia)

Milieux (6) : Kanté, Lemar, Matuidi, Rabiot, Tolisso, Pogba (forfait et remplacé par Bakayoko)

Attaquants (7) : Dembélé, Gameiro, Giroud, Griezmann, Mbappé, Payet, Thauvin