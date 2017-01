Mercato : L'Inter a les poches pleines et entre dans la course pour Griezmann (Atlético Madrid)

Antoine Griezmann aura le choix s'il se décide à quitter l'Atlético Madrid à la fin de la saison. Sérieusement convoité par Manchester United, l'attaquant madrilène a vu un nouveau prétendant se manifester ces dernières heures : l'Inter Milan est en effet déterminée à réaliser un gros coup lors du prochain mercato estival et veut s'offrir l'international français.

Alors que José Mourinho et les Reds Devils font le forcing depuis plusieurs semaines pour attirer Griezmann, l'Inter vient concurrencer le club mancunien avec des arguments de poids. Les actionnaires chinois des Nerazzurri disposent de moyens financiers considérables et sont prêts à dépenser une somme record. Une offre de 130 millions d'euros a ainsi été évoquée par la presse italienne ce qui ferait de "Grizi" le joueur le plus cher de l'histoire devant Paul Pogba.

Auteur de 8 buts en 18 matches de Liga cette saison avec les Colchoneros, Antoine Griezmann dispose d'une clause libératoire à hauteur de 100 millions. Il pourrait décider en fin de saison de quitter une équipe moins en vue cette saison et s'offrir un nouveau challenge.