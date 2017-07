MLS - Bradley, premier entraîneur du 2e club de Los Angeles

Le Los Angeles FC, le second club de Los Angeles qui fera ses débuts dans le Championnat nord-américain (MLS) en 2018, a recruté au poste d'entraîneur Bob Bradley, a-t-il annoncé jeudi. Le LAFC, qui a notamment pour actionnaires la légende du basket Magic Johnson et l'acteur Will Ferrell, a fait cette annonce de manière insolite en postant sur son compte Twitter une vidéo de cinq secondes.

Bradley, la tête baissée et cachée par une casquette au logo de son nouveau club, révèle son visage. Le vidéo est accompagné d'un bref texte: "c'est l'heure #bienvenuBob". Bradley, sélectionneur des Etats-Unis de 2006 à 2011, était sans équipe depuis son passage éclair dans le Championnat d'Angleterre à Swanwea (2016) où il a été limogé trois mois après son arrivée.

Il a également entraîné le club français du Havre (2015-16), l'équipe norvégienne de Stabaek (2014-15) et l'équipe nationale égyptienne (2011-13). Bradley, 59 ans, n'a plus travaillé aux Etats-Unis depuis 2011, mais a une grande expérience de la MLS, puisqu'il a dirigé Chicago (1998-2002) avec qui il a remporté le titre MLS en 1998, les New York MetroStars (2003-05) et Chivas USA (2006), club qui a depuis disparu.

Bradley, dont le fils Michael est le capitaine de l'équipe des Etats-Unis, a signé ses plus beaux succès avec "Team USA" en remportant la Gold Cup 2007 et en atteignant la finale de la Coupe des Confédérations 2009 et les 8e de finale du Mondial-2010. Le LAFC n'a pas encore de joueurs sous contrat, mais il aura bientôt un stade de 22.000 places, en cours de construction dans le centre-ville de Los Angeles, près du célèbre Coliseum, théâtre des JO-1984.