Nasri, Guilavogui, Amavi : les 22 infos mercato qui vous ont échappé mercredi

Iñigo Martinez ne signera pas au Barça

Demande personnelle d'Ernesto Valverde, Iñigo Martinez ne renforcera finalement pas la défense du FC Barcelone à en croire les dernières informations de Mundo Deportivo. Le quotidien explique qu'après une nouvelle réunion, les dirigeants barcelonais ont décidé de ne pas faire de ce dossier une priorité, sachant que le Barça compte déjà dans ses rangs quatre défenseurs centraux et pourrait récupérer en janvier le prometteur colombien Yerri Mina. Pour ne pas freiner sa future progression et aussi parce que la Real Sociedad n'entendait pas lâcher son joueur pour moins de 32 millions d'euros (le montant de sa clause), la piste Martinez aurait été écartée par le Barça.

Notre avis : Une très bonne nouvelle pour Samuel Umtiti.

Le successeur de Dembélé déjà identifié ?

L'information est relayée par la presse allemande mais vient en réalité du site italien TuttoMercatoWeb, qu'il convient toujours de prendre avec des pincettes. En négociations avec le Barça pour Ousmane Dembélé, le Borussia Dortmund penserait à l'ailier espagnol de l'Athletic Bilbao, Iñaki Williams (23 ans), pour remplacer le Français. La saison passée, ce dernier a disputé 49 matches avec le club basque, pour 8 buts et 8 passes décisives.

Notre avis : La source est à prendre avec des pincettes, mais l'idée est bonne et cohérente.

iñaki williamsGetty Images

Amavi s'est envolé pour Marseille...

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, le transfert de Jordan Amavi n'a jamais semblé aussi proche. Selon RMC, un accord a été trouvé ce mercredi entre Aston Villa et l'OM (un prêt payant de 2 millions, avec option d'achat automatique de 8 millions). Le latéral gauche français de 23 ans est attendu ce soir à Marseille et devrait passer sa visite médicale demain.

Notre avis : Une très bonne recrue pour l'OM, avec une formule qui lui permet de garder de l'argent pour faire encore un défenseur central et un avant-centre.

Janssen dans le viseur de l'OM

Selon le Daily Mirror, Marseille aurait justement peut-être trouvé sa nouvelle proie en attaque. L'OM serait disposé à faire une offre à Tottenham pour Vincent Janssen. Le Néerlandais, décevant depuis son arrivée chez les Spurs la saison passée (6 buts en 2016-2017), intéresse le directeur sportif phocéen Andoni Zubizarreta. Une information qui avait déjà filtré le week-end dernier dans l'Equipe. Le club anglais n'est pas contre s'en séparer mais envisagerait plutôt un transfert qu'un prêt. On ne sait pas encore combien les Spurs réclament pour leur buteur, recruté plus de 22 millions il y a un an à Alkmaar.

Notre avis : Un vrai buteur, encore jeune (23 ans), mais qui sort d'une mauvaise saison.

Wes Morgan (Leicester) et Vincent Janssen (Tottenham)AFP

Nasri se rapproche de la Turquie

Et si Samir Nasri rebondissait en Turquie ? Malgré un prêt réussi à Séville, le milieu français de 30 ans n'entre toujours pas dans les plans de Pep Guardiola à Manchester City et pourrait être libéré de ses deux dernières années de contrat à en croire Le Parisien. Le quotidien francilien ajoute que Nasri pourrait filer à Antalyaspor, le club turc qui compte dans ses rangs Samuel Eto'o, Jérémy Ménez ou encore Johan Djourou.

Notre avis : Même s'il faudra aligner un gros salaire, récupérer Nasri sans indemnité de transfert a tout de la bonne affaire.

Samir Nasri playing for SevillaAFP

N'Zonzi veut quitter Séville

Courtisé notamment par la Juventus, Steven N'Zonzi souhaite quitter Séville, comme l'a confirmé l'agence qui représente ses intérêts sur le site du média andalou Estadio Depiortivo : "Steven veut s'en aller, c'est la vérité. Le président et le staff le savent. Nous espérons qu'ils le laisseront partir bientôt." Selon le quotidien sévillan, la Juve lui propose de doubler son salaire, mais ne veut pas débourser les 40 millions de sa clause. Somme que Séville entend bien récupérer en cas de départ de son milieu défensif français.

Notre avis : Toujours compliqué de garder un joueur qui veut partir. Ce dossier devrait se décanter en fin de mercato.

Karamoh à l'Inter, ça bloque...

L'Equipe de ce mercredi donne des nouvelles du dossier Yann Karamoh (19 ans), espéré par l'Inter Milan depuis quelques jours déjà. Reste encore à trouver un terrain d'entente avec Caen, qui n'est pas convaincu par la dernière offre du club italien à hauteur de 6 millions d'euros. L'Internazionale pèse désormais "deux options" : attendre le mercato hivernal alors qu'il ne restera au jeune Français que six mois de contrat ou faire une troisième offre. "L'Inter a formulé une offre tout à fait honnête pour un joueur à qui il reste une année de contrat, a assuré un membre de l'entourage du joueur au quotidien français. On espère encore trouver un accord le plus vite possible."

Notre avis : Si Caen se montre trop gourmand, l'Inter attendra sagement l'année prochaine pour le récupérer gratuitement.

Vidéo - Karamoh, le "joueur frisson" qui affole l'Inter et les Verts 01:43

... Emre Mor en approche

Annoncé lui aussi tout proche de l'Inter Milan depuis plusieurs jours, Emre Mor (20 ans) semble bien parti pour rejoindre le club italien. Le Borussia Dortmund a fait savoir sur Twitter que son milieu offensif turc avait été dispensé de la photo officielle du club en raison de "discussions pour son avenir". Un prêt payant de deux ans avec une obligation d'achat de 15 millions est dans les tuyaux selon la presse italienne.

Notre avis : Une arrivée qui semble éteindre la piste Karamoh pour cet été.

La Fiorentina recrute Eysseric et Benassi

Après avoir vendu Vecino, Valero et Bernardeschi cet été, la Fiorentina a recruté deux Français, Jordan Veretout et Valentin Eysseric, qui a officiellement rejoint la Viola ce mercredi pour quatre ans et contre environ 3,5 millions d'euros. Le club florentin a aussi annoncé, un peu à la surprise générale, la signature de Marco Benassi (22 ans), prometteur milieu de terrain central du Torino, qui a plusieurs fois été capitaine du Toro la saison passée. Ce dernier a signé un bail de cinq ans et aurait coûté 10 millions à la Fiorentina, plus des bonus.

Notre avis : Deux très jolis coups de la Fiorentina, surtout vu le prix.

Nice a une piste pour remplacer Dalbert...

Pour remplacer Dalbert, les Aiglons entendraient de nouveau piocher dans le championnat portugais. Selon L'Equipe, la latéral de Porto Rafa Soares (22 ans) est la priorité de l'OGC. Prêté ces deux dernières années au Portugal, il a été proposé cette saison à Amiens et Saint-Etienne, sans suite. Nice aimerait se le faire prêter.

Notre avis : Seri, Dalbert, Ricardo Pereira... A chaque fois que Nice est allé chercher un joueur au Portugal, cela a été une réussite.

... et creuse la piste Guilavogui

En plus de travailler sur la succession de Dalbert, Nice creuserait aussi une piste au milieu. Selon l'Equipe, le Gym est en effet en relation avec l'entourage de Josuha Guilavogui, qui a encore deux ans de contrat à Wolfsbourg. Le milieu de terrain français de 26 ans est estimé à environ 8 millions d'euros et son arrivée pourrait dépendre des mouvements au sein du milieu niçois, où Seri est notamment sur les tablettes de nombreux grands clubs.

Notre avis : Guilavogui est un très bon joueur, mais il n'a pas du tout le profil pour remplacer Seri. Il est plus défensif et moins polyvalent que l'Ivoirien.

Dante (li.) und Guilavogui (re.) feiern den Kantersieg gegen BremenAFP

Un nouveau Suédois à Toulouse ?

Après Toivonen et Durmaz, Toulouse pourrait compter un troisième Suédois dans son effectif cette saison, à condition de s'entendre avec l'AEK Athènes. Comme révélé dimanche par la Dépêche du Midi, le milieu Jakob Johansson (27 ans, 9 sélections) intéresse le TFC. L'Equipe ajoute ce mercredi que le club grec a repoussé une première offre de 3 millions d'euros des Toulousains, qui n'ont sans doute pas dit leur dernier mot.

Notre avis : Il n'a plus qu'un an de contrat. En insistant un peu, ça devrait le faire.

L'ASSE officialise l'arrivée de Katrinis et Gabriel Silva

Après le prêt d'Hernani hier, Saint-Etienne a comme convenu officialisé la signature de deux autres recrues ce mercredi : le latéral gauche grec Alexandros Katranis (19 ans) a signé cinq ans tandis que le Brésilien Gabriel Silva (26 ans), lui aussi latéral gauche, s'est engagé jusqu'en 2020. "Alexandros Katranis, c'est le choix du potentiel et de la jeunesse. Gabriel Silva, c'est celui de l'expérience et de la parfaite maîtrise du poste de défenseur latéral gauche", s'est félicité Roland Romeyer, président de l'AS Saint-Etienne.

Notre avis : Le poste de latéral gauche désormais bien couvert, l'ASSE va pouvoir libérer M'Bengue.

Genesio compte sur Morel...

Alors que Jérémy Morel plaît à Bordeaux selon l'Equipe, Bruno Genesio a fait passer un message ce mercredi en conférence de presse. "Je compte sur lui, j'ai confiance en lui, et j'ai bien aimé sa complémentarité avec Marcelo, samedi, face à Strasbourg. Et puis, j'ai vu que Bordeaux voulait le recruter pour jouer arrière gauche, et il ne veut pas jouer arrière gauche, alors c'est réglé...", a confié l'entraîneur lyonnais au sujet de son polyvalent défenseur, qu'il compte utiliser dans l'axe cette saison.

Notre avis : Un départ de Morel obligerait Lyon à recruter un nouveau défenseur central et ce n'est pas sa priorité.

... et veut recruter un milieu défensif

Bruno Genesio a aussi confirmé qu'il cherchait un milieu défensif ayant un profil similaire à celui de Lucas Tousart : "Quand on regarde notre effectif, au milieu, tout repose un peu sur Lucas Tousart. Christopher Martins-Pereira est malheureusement blessé et on n'a pas pu le voir en préparation. Donc si Lucas n'est pas là, on est un peu dépourvu, si bien qu'on réfléchit plutôt à une alternative qu'à un complément."

Notre avis : S'il compte beaucoup de milieux relayeurs, l'OL manque en effet d'une alternative au prometteur Tousart.

Lucas Tousart (Lyon)Panoramic

Bahebeck va être prêté aux Pays-Bas

Après avoir refusé de rejoindre Lugano, en Suisse, Jean-Christophe Bahebeck (24 ans) pourrait avoir trouvé son bonheur aux Pays-Bas. Selon RMC, l'attaquant du PSG va être prêté une saison à Utrecht, qui a perdu cet été son buteur français Sébastien Haller. Un club qui a terminé 4e d'Eredivisie la saison passée et qui affrontera le Zénith en barrage de la Ligue Europa.

Notre avis : Un bon club et un bon championnat pour enfin lancer sa carrière.

Malcom pour remplacer Ntep à Wolfsbourg ?

Alors que Paul-Georges Ntep pourrait quitter Wolfsbourg à en croire l'Equipe du jour, et que son entraîneur a confié chercher un ailier gauche, Sky Italia annonce que le club allemand a proposé 25 millions d'euros à Bordeaux pour son ailier brésilien Malcom. Une offre repoussée par les Girondins, qui pourraient recevoir dans les prochains jours, toujours selon cette source, une nouvelle offre de 30 millions d'euros des Loups pour leur Brésilien. Ce mercredi, le président bordelais Stéphane Martin a lui assuré que Malcom allait rester : "Il fera la saison avec nous, c'est évident !"

Notre avis : Le dossier Malcom n'a sans doute pas encore livré tous ses secrets...

Valentin Vada et Malcom ont été les grands artisans de la victoire de Bordeaux face à MetzAFP

Bordeaux officialise Cafu

Otavio mardi, Cafu mercredi, Bordeaux continue son recrutement do Brasil. Les Girondins ont officialisé la signature pour 4 ans de l'ailier de Ludogorets, qui s'était notamment fait remarquer en Ligue des champions la saison passée contre le PSG. Âgé de 26 ans, il aurait coûté 7,5 millions aux Bordelais, plus des bonus.

Notre avis : Bordeaux avait besoin d'un ailier depuis le départ d'Ounas. Cafu est une belle prise.

Watford s'offre un nouveau record

Auteur de 9 buts en Premier League la saison passée, après en avoir inscrit 25 en Championship lors de l'exercice 2015-2016, le buteur anglais Andre Gray (26 ans) quitte Burnley et s'engage pour 5 ans à Watford. Les Hornets ont fait savoir qu'il s'agissait du plus gros achat de leur histoire, sans donner de chiffres. La presse anglaise parle d'un transfert de 20 millions d'euros.

Notre avis : Sacrée vente pour Burnley, sachant que Gray n'avait plus qu'une année de contrat.

Soldado en route pour Fenerbahçe

Auteur de 4 buts en Liga la saison passée, l'expérimenté avant-centre espagnol, Roberto Soldado (32 ans), va poursuivre sa carrière à Fenerbahçe. Le club turc a annoncé avoir trouvé un accord de principe avec le joueur et Villarreal. Selon la presse espagnole, le club stambouliote devrait débourser 5 millions d'euros, soit le montant de sa clause, et lui offrir plus de 3 millions par saison, durant deux ans.

Notre avis : Comme pour son compère Negredo, un dernier joli contrat, dans un club très populaire.

Vela jouera au Los Angeles FC en 2018

Au lendemain de l'officialisation de son départ pour la MLS, à partir de 2018, Carlos Vela a dévoilé officiellement sa destination. L'attaquant mexicain de la Real Sociedad évoluera ainsi au Los Angeles FC, une nouvelle franchise qui verra le jour à partir de la saison prochaine et qui sera notamment entraînée par Bob Bradley. En attendant, Vela va disputer la première partie de saison européenne avec le club basque.

Notre avis : Vela ne sera pas très loin de ses amis Dos Santos, qui évoluent au Los Angeles Galaxy.

Des nouvelles de Taye Taiwo

Libre depuis la fin de son contrat à Lausanne-Sport (Suisse), l'ancien Marseillais Taye Taiwo rebondit en Suède. Le latéral gauche nigérian de 32 ans, passé aussi récemment par la Finlande, rejoint jusqu'à la fin de saison la lanterne rouge du championnat suédois, l'AFC Eskilstuna.