Portsmouth : feu vert pour le rachat par l'ancien patron de Disney

Le Pompey Supporters Trust (PST) a expliqué dans un communiqué avoir donné son accord pour vendre ses propres parts (48,5%). Par ailleurs, parmi les 16 actionnaires individuels, douze d'entre-eux ont choisi de vendre un total de participations pesant 32,9%.

Au total, l'homme d'affaires américain, via son entreprise d'investissements dans les médias et le divertissement Tornante Group, a donc le feu vert pour acheter 81,4% des parts du club, explique le communiqué. "Le club va donc désormais négocier les termes de la vente au Tornante Group dans les prochaines semaines", conclut le texte publié sur le site du club.

Portsmouth, champion d'Angleterre en 1949 et 1950, est l'un des clubs les plus populaires de la côte sud de l'Angleterre avec une moyenne de plus de 16.000 spectateurs la saison passée en D4. Le club a été sacré champion de quatrième division cette saison et jouera donc en troisième division (League One) la saison prochaine.

"Pompey", qui évoluait en Premier League jusqu'en 2009, un an après avoir remporté sa 2e Coupe d'Angleterre, a connu depuis plusieurs relégations et dépôts de bilan avant la reprise en main par le PST en 2013. Michael Eisner (75 ans) a pris la direction de Disney alors presque moribond en 1984. Il a transformé le groupe, durant ses 21 ans en poste, en puissante multinationale des médias et loisirs. Eisner a quitté son poste en 2005 après une fronde d'actionnaires.