Mercato - Face à City et au Real, Liverpool abat l’atout Klopp pour charmer Aubameyang

Cet été marquera sans doute la fin de l’aventure Pierre-Emerick Aubameyang à Dortmund. L’ancien Stéphanois, meilleur buteur de Bundesliga cette saison avec 17 réalisations, a atteint de telles hauteurs que sa progression passe désormais par un cador européen. Il ne s’en est jamais caché, même lorsqu’il défendait les couleurs des Verts, son rêve ultime serait de rejoindre le Real Madrid. Ce qui pouvait passer pour de l’arrogance avant son départ en Allemagne semble aujourd’hui tout à fait crédible. Mais ce ne sont pas les Merengue qui semblent aujourd’hui les plus bouillants sur ce dossier.

En Angleterre, deux clubs lui font du pied. En cas de départ de Kun Agüero, Manchester City en aurait fait sa priorité, selon The Sun. Le sulfureux tabloïd britannique fait sa Une du jour sur la situation d’Aubameyang. City a un concurrent de choix dans ce dossier : Liverpool. Problème, Dortmund ne lâchera pas son buteur pour une bouchée de pain. Et il faudra plutôt sortir près de 80 millions d’euros pour convaincre le Borussia.

Le plan : vendre Sturridge pour dégager du cash

Les Reds ont un plan : vendre Daniel Sturridge à West Ham et récupérer environ 45 millions d’euros dans l’affaire pour dégager du cash. Mais le meilleur argument de Liverpool n’est pas financier. Il s’appelle Jürgen Klopp. C’est lui qui a accueilli PEA lors de son arrivée dans la Ruhr, c’est lui qui a fait décoller sa carrière à des hauteurs insoupçonnées. Un vrai lien unit les deux hommes, croit savoir le Sun. L’homme aux 94 buts en 155 apparitions avec Dortmund y sera-t-il sensible ? Dans ce dossier demeure un épais mystère : les intentions du Real. Si Zidane s’intéresse à Aubameyang, ce qui ne semble pas être le cas aujourd’hui, Madrid prendrait une longueur d’avance sur Liverpool et City. En attendant, les Reds auraient tort de ne pas tenter leur chance.