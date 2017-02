Mercato - Rooney refuse la Chine malgré des offres mirobolantes

"Malgré l'intérêt montré par d'autres clubs, que je remercie, je veux mettre fin à la récente rumeur et dire que je reste à Manchester United." Wayne Rooney ne pouvait pas être plus clair. En grosse difficulté dans le Nord de l'Angleterre, l'attaquant des Red Devils ne quittera donc pas le navire avant cet été : "J'espère pouvoir jouer un rôle important et aider l'équipe dans sa lutte sur les quatre tableaux. C'est une période excitante pour le club et je veux en faire partie", fait-il savoir dans un communiqué publié ce jeudi.

Pourtant, les offres étaient nombreuses et alléchantes en provenance de Chine. Rooney aurait pu devenir le joueur le mieux payé du monde, avec un salaire frôlant les 40 millions d'euros par saison, selon la presse anglaise. Le Guangzhou Evergrande de Luiz Felipe Scolari et le Beijing Guoan semblaient prêts à lui dérouler le tapis rouge dès cet hiver. Et son agent aurait même fait le déplacement jusqu'en Chine ce jeudi. Il pourrait lui avoir préparé le terrain pour un transfert en juin.