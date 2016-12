Pourquoi Manchester United va mieux

Tout n'est pas encore parfait à Manchester United. Le club figure aux portes du Top 5 de la Premier League, une position loin de son standing. En 20 ans, c'est seulement la deuxième fois après 2013-2014 (8e) que MU n'est pas dans les cinq premiers à cette période de l'année. Mais après un début de saison en dents de scie, les Red Devils affichent en cette fin 2016 un regain de forme indéniable. Le Boxing Day, qui traditionnellement leur réussi (18 victoires depuis 1992, plus que n'importe quelle autre équipe), pourrait leur permettre de faire décoller l'ère José Mourinho. Ils ont déjà trouvé au cours des dernières semaines de solides arguments sur lesquels s'appuyer.

Une série de 10 matches sans défaite

Défait par Fenerbahçe en Europa League tout début novembre, le club mancunien a depuis connu un rythme infernal et enchaîné 10 rencontres en 41 jours. Malgré ce calendrier chargé, les hommes de José Mourinho n'ont plus connu la défaite. Il y a bien eu des nuls malheureux, comme celui concédé à Old Trafford face à Arsenal (1-1 le 19 novembre, but de Giroud dans le temps additionnel) ou l'égalisation d'Everton dans les derniers instants (1-1 le 4 décembre).

La guérison n'est pas encore totale pour le patient United, mais cette bonne passe - dont une série en cours de quatre victoires de rang toutes compétitions confondues - a tout pour redonner confiance à une équipe critiquée en début de saison. Au classement, Manchester est bloqué à la sixième place. Sauf qu'il a fait une partie de son retard. A sept points de la 4e place (la première qualificative pour la C1) après dix journées, il en est désormais à quatre points et a fait le trou sur ceux derrière lui. Pour le titre, ça semble bien plus compliqué (13 points de retard sur Chelsea).

Zlatan Ibrahimovic trifft für Manchester UnitedImago

Mourinho a trouvé un équilibre au milieu

Arrivé en début de saison sur le banc des Red Devils à la place de Louis van Gaal, José Mourinho a beaucoup tâtonné pour trouver son onze-idéal. Pas certain que l'entraîneur portugais ait trouvé toutes les réponses. Mais depuis plusieurs rencontres, il aligne désormais un trio Carrick-Herrera-Pogba au milieu. Exit notamment Marouane Fellaini, aligné en début de saison mais dont l'inconstance lui a coûté sa place. Wayne Ronney a aussi fait quelques apparitions dans le cœur du jeu de ManU mais son aisance à ce poste reste à prouver.

Carrick, Herrera et Pogba amènent une stabilité que l'équipe ne parvenait pas à trouver. En sentinelle, l'Anglais de 35 ans rassure par sa sérénité et fait jouer son équipe grâce à sa capacité de relance. Cette configuration permet aussi à Pogba de jouer plus haut à son poste de prédilection. Plus libre, l'international français est toujours meilleur. Avec une défense (assez improbable) Rojo - Jones qui est en train de se trouver et un Henrikh Mkhitaryan qui revenait en forme avant sa blessure, l'ensemble prend de l'allure.

Jose MourinhoImago

Ibrahimovic est ressorti de sa boite

Zlatan Ibrahimovic, c'est l'histoire d'un attaquant de 35 ans qui a poussé sur le banc son homologue de 31 ans, Wayne Rooney. Le Suédois est inépuisable et son passage compliqué sous son nouveau maillot semble désormais oublié. Muet entre la fin du mois de septembre et le début du mois de novembre en Premier League, l'ancien du PSG a connu une période de six matches sans marquer en championnat, une première depuis… 2007. Une disette qui a forcément interrogé sur sa forme et sa capacité, à son âge, à s'adapter aux joutes du football anglais, qu'il découvre pour la première fois de sa carrière.

Mais il s'est plutôt bien repris comme en atteste ses sept buts lors de ses huit derniers tirs cadrés en PL. Ces dernières semaines, Manchester United a aussi surfé sur la réussite de son homme de pointe, qui en est désormais à 16 buts depuis le début de la saison toutes compétitions confondues. De quoi lui donner raison quand il expliquait au mois de décembre aux médias anglais : "Plus je vieillis, plus je deviens bon, comme le vin rouge. Vous aimez le vin rouge ? J'en suis un parfait exemple. (…) Je suis heureux, je me sens bien. Même si j'ai 35 ans, dans ma tête j'en ai 20."