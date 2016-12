Vainqueur à Hull City (0-3), Manchester City devient provisoirement dauphin de Chelsea

Manchester City pourra remercier Andrew Robertson. En concédant le penalty devant Sterling, le latéral gauche d'Hull City a mis les Citizens sur la voie d'un succès (0-3), certes acquis dans la difficulté sur la pelouse des Tigers, mais précieux dans la course au titre au vue des résultats de leurs candidats directs. Avec cette victoire, les hommes de Pep Guardiola s'emparent provisoirement de la 2e place de Premier League, à 7 points du leader Chelsea.

Mike Phelan et les Tigers se demanderont sans doute longtemps ce qui a poussé Andrew Robertson à se jeter aussi bêtement dans les pieds de Raheem Sterling, en pleine surface, alors que le danger était loin d'être évident. Un penalty que ne s'est pas gêné de transformer Yaya Touré (72e, 0-1). A cet instant, difficile de croire qu'Hull City serait plus que jamais bon dernier. A l'exception des dix premières minutes, le promu a rarement été mis en danger par Manchester City. La formation de Pep Guardiola a été loin d'afficher l'intensité et l'application attendue lors d'une rencontre de Premier League, qui plus est en ce jour de Boxing Day.

Dawson manque le coche, De Bruyne guide les siens

Un coup franc de Yaya Touré repoussé en corner par Marschall (4e) et une frappe de David Silva captée le portier écossais (19e) : voilà tout ce qu'auront proposé les Citizens lors des quarante-cinq premières minutes. C'était bien trop peu, d'autant qu'Hull City allait bien finir par réagir. Après la pause, les joueurs de Phelan ont profité de la passivité des Citizens pour exploiter chaque coup de pied arrêté. Après une main de Clichy qui aurait dû valoir un penalty (49e), Maguire n'a pas réussi à cadrer sa volée (51e), pas plus que Snodgrass n'a pu trouver de partenaires sur un de ses nombreux coups de pied arrêtés (58e). Et quand Bravo s'est troué sur un corner de l'Ecossais, la tête de Dawson a été sauvée sur la ligne par un Sagna décisif (59e). Sans le savoir, Hull avait laissé passer sa chance…

Yaya Touré (Manchester City) face à Robert SnodgrassAFP

Bien seul dans l'animation du jeu de son équipe, De Bruyne avait bien tenté de réveiller ses partenaires, mais il a trouvé le poteau (53e) avant de manquer le cadre (66e). Sterling a été le premier à l'imiter et Robertson est parti à la faute. Mené 0-1, Hull n'avait plus la force pour réagir, malgré le coup-franc cadré par Snodgrass (91e) en fin de match. Mais il était déjà trop tard. Profitant des largesses de la défense des Tigers, Manchester City avait déjà doublé la mise, grâce à Iheanacho (77e, 0-2) à l'issue d'un joli mouvement mené par De Bruyne et relayé par David Silva. Les joueurs de Guardiola inscriront même un troisième but sur un dernier rush de Sterling, obligeant Davies à marquer contre son camp (93e, 0-3). De quoi se préparer sereinement pour le choc face à Liverpool, dans cinq jours. Même si le contenu devrait être bien meilleur.