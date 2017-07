Mercato : Nemanja Matic quitte Chelsea pour Manchester United

C'est désormais officiel. Nemanja Matic vient de s'engager jusqu'en 2020 avec Manchester United. En signant un contrat de trois ans plus une année en option, l'ancien milieu de terrain de Chelsea retrouve chez les Reds Devils José Mourinho qui l'avait coaché chez les Blues. Si le montant du transfert n'a pas été communiqué par le club mancunien, les médias britanniques parlent d'une transaction d'environ 45 millions d'euros. Le Serbe portera le numéro 31.

Son arrivée était un secret de Polichinelle. Une photo du Serbe avec le maillot d'entrainement de United avait même fuité dans la presse britannique dimanche. L'officialisation n'était alors qu'une question d'heures.

Avec le probable départ de Marouane Fellaini pour Galatasaray, José Mourinho avait fait de l'international serbe, qui fêtera ses 29 ans mardi, sa priorité pour renforcer le milieu de terrain des Reds Devils. "Nemanja représente tout ce que nous aimons chez un footballeur" a décrit Mourinho sur le site du club.

A Chelsea depuis trois saisons, le milieu récupérateur est une valeur sûre de Premier League. De moins en moins utilisé par Antonio Conte la saison dernière, l'arrivée à Londres du Monégasque Tiémoué Bakayoko pour 42 millions d'euros avait poussé encore un peu plus le milieu passé par Benfica vers la sortie. Désormais loin de la capitale anglaise, le néo Mancunien n'en oublie pas de remercier le champion d'Angleterre en titre : "J'ai apprécié mon passage à Chelsea et j'aimerais remercier le club et les supporters pour leur soutien".

A Manchester United, Matic pourrait être associé dans le cœur du jeu au Français Paul Pogba. Après l'arrivée en début de mercato de Romelu Lukaku pour 85 millions d'euros, United frappe une nouvelle fois un grand coup sur le marché. De quoi satisfaire José Mourinho qui entend bien replacer les Reds Devils au sommet du football anglais.