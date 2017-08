Deschamps est ferme sur le mercato des Bleus : "Personne ne quittera Clairefontaine !"

Voilà une donnée supplémentaire qui risque d'agiter cette fin de mercato. Interrogé jeudi sur la possibilité des joueurs de l'équipe de France de quitter Clairefontaine pour signer leur contrat dans le cadre d'un éventuel transfert, Didier Deschamps a clairement annoncé la couleur. "Aucune porte n'est ouverte, a lancé le sélectionneur des Bleus. Personne ne quittera Clairefontaine." Même pour se déplacer dans l'Ile de France ? "C'est non", a insisté D.D.

Si Ousmane Dembélé, actuellement entre le Borussia Dortmund et le FC Barcelone, n'est pas concerné puisqu'il n'a pas été convoqué, Kylian Mbappé, sélectionné, a forcément compris le message. Les négociations sont en cours entre le PSG et Monaco pour le transfert de l'attaquant monégasque de 18 ans, désireux de rejoindre le club de la capitale, et il serait préférable pour le Tricolore qu'elles aboutissent rapidement. C’est-à-dire avant le début du rassemblement, fixé à lundi. Sans quoi son départ éventuel pourrait être compromis. A priori, il est le seul international concerné.

Deschamps mesure tout l'enjeu du match face aux Pays-Bas, capital pour les Bleus depuis le revers en Suède en juin (2-1) et programmé le 31 août, date de la clôture du mecato. Il préfère ne pas prendre le risque de voir ses éléments se disperser. Le sélectionneur a ainsi refusé un droit qu'il avait accordé ces deux dernières années à la même époque. Deschamps avait autorisé Anthony Martial à quitter le rassemblement pour signer son contrat avec Manchester United il y a deux ans. Il en avait fait de même avec Moussa Sissoko, transféré en toute fin de mercato à Tottenham l'été dernier. Mais les enjeux n'étaient pas les mêmes…