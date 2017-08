Liste des 23 - Bleus : Fekir tombe à pic, embouteillage au milieu

Ils ne se sont pas facilités les choses, l'autoroute est devenu un chemin de traverse. En concédant une défaite enquiquinante en Suède (2-1), les Bleus ont non seulement lâché le leadership de leur groupe de qualifications à la Coupe du monde mais ils se sont surtout mis un bon rondin de bois dans les roues. La double confrontation face aux Pays-Bas (31 août) et au Luxembourg (3 septembre) revêt désormais une importance capitale. Chaque faux-pas éloignera les Bleus de Moscou. Ce jeudi à 14 heures, Didier Deschamps va dévoiler sa liste pour ces deux échéances majuscules.

S'il faut s'attendre à du classique au poste de gardien, où Mandanda devrait retrouver sa place, et en défense, même si une incertitude demeure sur l'identité du quatrième défenseur central (Zouma, Rami ou Kimpembé), Deschamps a dû s'arracher quelques cheveux pour constituer son attaque. Tout semblait se faire naturellement et sans heurt. La dernière victoire en amical face à l'Angleterre (3-2) avait couronné le nouveau duo d'hommes forts des Bleus : Kylian Mbappé (18 ans) et Ousmane Dembélé (20 ans).

Dembélé et Mbappé en équipe de FranceGetty Images

Mbappé-Dembélé : le dilemme de Deschamps

Deux mois plus tard, le premier a été écarté du groupe monégasque pour le dernier match de L1 quand le second n'a plus l'autorisation de s'entraîner avec Dortmund. La faute à un mercato qui a largement miné leur insouciance. Deschamps est face à un dilemme. Faut-il tout de même les appeler au nom de leur talent hors du commun ? Heureusement pour lui, Nabil Fekir va pouvoir apaiser ses tracas. Le nouveau capitaine de Lyon a attaqué la saison affûté et efficace, au point d'apparaître comme le meilleur Français actuel du contingent offensif.

Le sélectionneur l'a toujours porté en haute estime et son absence de la liste dans un contexte ô combien favorable constituerait une vraie surprise. On devrait revoir Thomas Lemar, toujours précieux à Monaco, Alexandre Lacazette, plutôt convaincant à Arsenal, voire Florian Thauvin, quoique moins fringant à l'OM cet été qu'au printemps. Les incontournables Olivier Giroud, Dimitri Payet et Antoine Griezmann, malgré des états de forme disparates, seront évidemment du rendez-vous.

Au milieu, DD a le choix pour accompagner Paul Pogba, Blaise Matuidi et N'Golo Kanté. Adrien Rabiot, en très grande forme avec le PSG, Corentin Tolisso, déjà très à l'aise au Bayern Munich, Moussa Sissoko, de retour dans la rotation à Tottenham, et Tiémoué Bakayoko, titulaire avec Chelsea le week-end dernier, se disputent des places dans un secteur en plein renouveau et devenu ultra-concurrentiel. Face aux Néerlandais, la France n’a pas le droit à l’erreur. Ce jeudi, Deschamps non plus.