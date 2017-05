Même si Zidane veut le retenir, Morata aurait décidé de rejoindre l'AC Milan

Derrière la machine Cristiano Ronaldo et ses 40 buts toutes compétitions confondues, Alvaro Morata peut se targuer d'être le deuxième meilleur buteur du Real Madrid cette saison, avec 20 réalisations au compteur. Plus qu'honorable sachant qu'en terme de minutes de jeu, l'avant-centre espagnol de 24 ans n'est que le 18e joueur le plus utilisé par Zinedine Zidane, qui lui préfère Karim Benzema dans les matches qui comptent, notamment en Ligue des champions.

Une situation dont ne peut évidemment pas se satisfaire éternellement l'international ibérique, surtout à un an de la Coupe du Monde. Un contexte qui explique pourquoi l'ancien buteur de la Juventus est associé depuis plusieurs semaines à Chelsea, Manchester United ou encore l'AC Milan. Après Marca mercredi, la Gazzetta dello Sport confirme ce jeudi la piste milanaise et va même plus loin en annonçant un accord déjà trouvé entre Morata et l'AC Milan au sujet d'un contrat prévoyant un salaire annuel net de 7,5 millions d'euros.

L'AC Milan prêt à mettre 60 millions sur Morata

Un grand pas en avant pour les Rossoneri au vu de la concurrence anglaise, même si beaucoup de chemin reste à faire dans ce dossier puisqu'il va falloir désormais convaincre le Real Madrid. Selon le quotidien italien, les nouveaux propriétaires chinois de l'AC Milan ont un budget de 60 millions d'euros pour le recrutement de leur nouvel avant-centre. Sachant que la Maison Blanche n'avait déboursé "que" 30 millions l'été dernier pour racheter son buteur, l'offre milanaise est alléchante sur le papier.

Reste qu'en Espagne, on assure dans le même temps ce jeudi que Zinedine Zidane n'a pas encore fait une croix sur Morata. Conscient que l'efficacité de sa doublure a été précieuse dans la reconquête de la Liga, Zizou tenterait, selon AS, de le convaincre de rester au moins une saison de plus, en lui promettant plus de temps de jeu la saison prochaine. Un discours qu'avait déjà tenu "Zizou" l'été dernier, et qui a au final plus servi les intérêts de l'entraîneur français que ceux du joueur. Alors que des clubs anglais jouant la Ligue des champions lui tendaient les bras, Morata pourrait donc finalement retourner en Serie A et rejoindre le nouveau projet du Milan, qualifié pour le troisième tour de la prochaine Ligue Europa. Et y devenir enfin la star de l'équipe ?