Le onze FIFA de l'année avec Messi et Ronaldo et... sans Griezmann !

Antoine Griezmann peut être déçu. L'attaquant de l'Atlético, finaliste du "FIFA Player of the Year" avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, ne figure pas dans l'équipe type dévoilée par la FIFA ce lundi, lors de sa cérémonie annuelle. Le Français laisse sa place à Luis Suarez, monstrueux avec le Barça cette saison. A ses côtés, sans surprise, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi animent l'attaque.

Comme souvent, le Real (5 joueurs) et le Barça (4 joueurs) trustent la majorité des places même si l'absence de certains Madrilènes, comme Pepe, peut prêter à confusion. Au milieu, le trident Kroos-Modric-Iniesta ne manque pas de technique tandis que derrière Marcelo et Dani Alves sont les latéraux retenus.

Capitaine d'un Real vainqueur de la Ligue des champions, Sergio Ramos est évidemment présent, tout comme Gérard Piqué qui ne sort pourtant pas d'une saison extraordinaire. Dans les cages, c'est l'Allemand Manuel Neuer qui a été choisi plutôt que Gianluigi Buffon ou Hugo Lloris, pourtant devant lui au Ballon d'Or.

Voici le onze de l'année : Neuer - Alves, Pique, Ramos, Marcelo - Modric, Kroos, Iniesta - Messi, Suarez, Ronaldo