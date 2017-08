Ben Arfa, Aubameyang, Insigne : les 18 infos mercato qui vous ont échappé dimanche

Aubameyang se verrait bien au Milan...

Dans un live vidéo sur Instagram, Pierre-Emerick Aubameyang a répondu à un supporter de l'AC Milan sur un prétendu intérêt du club italien. La réponse du Gabonais est claire : "Moi je veux, eux ils dorment, qu'est-ce que je dois faire ?" Il a déjà évolué en Lombardie entre 2007 et 2011, un passage entrecoupé de nombreux prêts.

Notre avis : Voilà qui ne va pas plaire aux dirigeants de Dortmund, qui doivent déjà gérer le cas Dembélé.

...qui fonce sur Kalinic

Les ambitieux Rossoneri cherchent à réaliser un dernier gros coup sur le marché des transferts cet été et avaient établi une longue liste d'attaquants réputés. Selon la Gazzetta dello Sport, Nikola Kalinic semble être passé en tête et se rapproche de l'AC Milan. Le quotidien sportif italien assure que les discussions entre les dirigeants lombards et ceux de la Fiorentina se sont accélérées depuis vendredi et qu'un accord sera trouvé en fin de semaine prochaine. La Viola réclame 30 millions d'euros pour son avant-centre croate de 29 ans.

Notre avis : Entre Belotti à 100 millions et Kalinic à 30 millions, les Rossoneri semblent avoir choisi.

Le PSG pousse Ben Arfa vers la Turquie

De nouveau absent du groupe parisien qui va affronter Guingamp ce soir, Hatem Ben Arfa est prié par ses dirigeants de se trouver un nouveau club. D'après le JDD, le directeur sportif du PSG Antero Henrique tente de convaincre son joueur de filer en Turquie où il suscite l'intérêt. "Je vous conseille d'aller là-bas, c'est un championnat valorisant", aurait dit le dirigeant portugais à HBA. L'intéressé et son entourage ne sont pas de cet avis.

Notre avis : Ben Arfa ne veut pas aller en Turquie mais doit vite trouver une porte de sortie.

Jesé préfère Stoke à la Fiorentina

Le PSG s'était mis d'accord avec la Fiorentina pour le prêt de l'indésirable Espagnol lors des deux prochaines saisons mais l'affaire pourrait bien capoter. La Nazione affirme en effet que Jesé Rodriguez souhaite plutôt jouer en Premier League et notamment à Stoke City. Les Potters sont intéressés par le profil de l'ancien Madrilène. La Viola a déjà commencé à explorer d'autres pistes.

Notre avis : Si les dirigeants de Stoke sont intéressés, qu'ils se manifestent.

Jesé Rodríguez, PSGAFP

Alexis Sanchez de passage à Paris

Une fois de plus, la rumeur d'une escapade parisienne d'Alexis Sanchez a surgi hier. Le Chilien serait venu dans la capitale ce week-end avec son agent pour discuter avec les dirigeants du PSG. Ce dimanche, le Daily Mail assure que le joueur d'Arsenal a publié un tweet le localisant à Paris avant de l'effacer rapidement, ce qui éveille les soupçons.

Notre avis : Sanchez fait durer le suspense mais le PSG, de plus en plus proche de Mbappé, ne pourra pas l'acheter.

Malcom souhaite rester à Bordeaux

Après la victoire de Bordeaux sur Metz (2-0) hier soir, Malcom s'est confié sur son avenir auprès de L'Equipe. Et le Brésilien, convoité par Wolfsburg et Monaco, a annoncé sa volonté de continuer l'aventure avec les Girondins : "J'ai un contrat à Bordeaux jusqu'en 2020. Il y a des sollicitations mais je laisse mon agent s'en occuper. Je vais rester à Bordeaux."

Notre avis : Une bonne nouvelle pour les Girondins.

Malcom et Younousse Sankharé lors de la 2e journée de Ligue 1.Getty Images

Amiens annonce l'arrivée de Konaté

Après sa deuxième défaite consécutive en L1 contre Angers (0-2), Amiens a annoncé la recrutement de Moussa Konaté sous les coups de 1h30 du matin. L'attaquant de 24 ans, international sénégalais, a paraphé un contrat de quatre ans. Il débarque du FC Sion.

Notre avis : Le club picard n'a pas encore marqué en Ligue 1 et avait bien besoin d'un renfort.

Insigne en pole pour remplacer Coutinho

Si le départ de Philippe Coutinho au FC Barcelone venait à se concrétiser comme le laisse à penser le retrait de l'effigie du Brésilien du magasin officiel du club, Liverpool songerait à Lorenzo Insigne pour en faire son successeur. Selon le Sunday Mirror, Jürgen Klopp et les Reds sont intéréssés par les services de l'ailier de Naples. La valeur de l'international italien est évaluée à plus de 60 millions d'euros.

Notre avis : Une bonne idée pour Liverpool mais le Napoli n'a aucune envie de lâcher Insigne.

Lorenzo Insigne celebrates after scoringGetty Images

Arsenal renonce à Lemar

Comme de nombreux joueurs de Monaco, Thomas Lemar est un joueur courtisé. L'international français est dans le viseur d'Arsenal mais les Gunners auraient décidé de renoncer au recrutement de l'ancien Caennais d'après le Daily Mail. La raison ? Arsène Wenger se focaliserait sur la réduction de la masse salariale du club.

Notre avis : Voilà qui va ravir Leonardo Jardim, qui voit ses meilleurs éléments s'en aller les uns après les autres.

Garcia évoque la piste Milik

Samedi, après la courte victoire de l'OM à Nantes (0-1), le coach phocéen Rudi Garcia a donné son avis sur la rumeur menant à Arkadiusz Milik. "Il n'y a aucun contact mais c'est une bonne idée, a reconnu l'entraîneur cité par L'Equipe. On travaille et on va réussir à soulager Valère Germain. Il faut saisir la bonne opportunité. Milik, je le connais. Mais pour l'instant, c'est un joueur de Naples, qui jouera contre Nice". Le quotidien sportif précise que le nom du Polonais rejoint la liste des attaquants qui plaisent à l'OM comme ceux de Bacca, Jovetic, Moussa Dembélé, Bony, Janssen et Kalinic.

Notre avis : De jolis noms pour lesquels l'OM va devoir mettre la main au porte-monnaie.

Arkadiusz Milik of Napoli celebrates after scoring goal 3-1 during the Serie A match between SSC Napoli and Bologna FCGetty Images

Baldé Keita mécontent

Très convoité après une belle saison avec la Lazio, Baldé Keita a été mis au chaud par son club pour éviter toute éventuelle blessure. Le joueur ne comprend pas sa mise à l'écart du groupe romain qui doit affronter la Juve ce soir en Supercoupe d'Italie et l'a fait savoir. "Cette non convocation m'a laissé un goût amer, a posté le joueur. La décision du club, évidemment pour des critères non sportifs, me procure un terrible sentiment de mal-être, dont il est encore difficile d'évaluer les conséquences". En attendant que la Lazio et la Juve trouvent un accord, Baldé Keita subit les reproches des supporters laziale.

Notre avis : Les clubs aussi manquent parfois de tact.

West Brom insiste pour Vermaelen

Pas dans les plans du coach Ernesto Valverde au Barça et de nouveau légèrement touché à un genou après un match de préparation, Thomas Vermaelen garde pourtant des courtisans. Le défenseur a une belle cote en Angleterre où il a fait ses preuves avec Arsenal. D'après Mundo Deportivo et le Birmingham Mail, le Belge reste ainsi dans le viseur de West Bromwich Albion qui cherche à renforcer sa charnière centrale. Everton est également intéressé.

Notre avis : Un transfert de Vermaelen vers WBA ferait les affaires des trois parties.

Dortmund malgré tout prêt à négocier le départ de Dembélé

Les dirigeants du Borussia ont suspendu Dembélé jusqu'à nouvel ordre pour son récent refus de s'entraîner mais Mundo Deportivo estime que le club allemand reste ouvert aux discussions. Dortmund voulait d'abord recadrer le jeune international français puis pourrait ensuite reprendre les négociations avec le Barça qui devra mettre au minimum 100 millions d'euros sur la table plus quelques bonus.

Notre avis : Dembélé doit revoir sa stratégie s'il veut rejoindre le Barça.

Manchester United pousse pour Perisic

Souhaitant répondre aux exigences du coach José Mourino, les dirigeants des Red Devils ne veulent pas abandonner la piste menant à Ivan Perisic même si le coach de l'Inter Luciano Spalletti a clairement indiqué compter sur son joueur. D'après le Mirror, Manchester United a demandé à son émissaire Ed Woodward de reprendre contact avec l'agent de l'international croate. Après deux offres rejetées par les Nerazzurri, le club mancunien pourrait transmettre une nouvelle proposition proche des 52 millions d'euros réclamés.

Notre avis : L'Inter veut garder son joueur et les Red Devils ne semblent pas vraiment en avoir besoin après leur facile victoire sur West Ham (4-0).

Ivan Perisic, Inter, Serie A 2017, Getty ImagesGetty Images

La Roma lance un ultimatum à Leicester

La Louve veut mettre fin à un des feuilletons de l'été selon Sky Italia. Seul club réellement intéressé par Riyad Mahrez, la Roma a transmis une troisième et dernière offre de 35 millions d'euros à Leicester pour l'international algérien et attend une réponse favorable dans les 48 heures sans quoi elle abandonnera cette piste. Les Foxes, de leur côté, réclament 44 millions.

Notre avis : L'écart entre les positions des deux clubs parait trop grand pour voir Mahrez filer à Rome.

MahrezImago

Paulinho quitte la Chine

Alors que son club le Guangzhou Evergrande jouait ce dimanche contre le Henan Jianye en Chinese Super League (victoire 2-1), Paulinho était dans l'avion. Le Brésilien qui doit devenir la prochaine recrue du FC Barcelone s'est envolé pour Londres d'après Mundo Deportivo, il prendra ensuite un autre vol pour Barcelone où il est attendu lundi afin de signer un contrat de quatre ans. Le Barça déboursera 40 millions pour s'attacher ses services. Luiz Felipe Scolari, coach du club chinois, lui a déjà souhaité bonne chance.

Notre avis : Le Barça a curieusement choisi de muscler son entre-jeu.

Wilshere plaît à Newcastle et à la Juve

Revenu à Arsenal après un prêt à Bournemouth la saison dernière, Jack Wilshere estime qu'il n'a toujours pas d'avenir chez les Gunners selon le Sun. Le tabloïd anglais affirme que le milieu de terrain de 25 ans se trouve en revanche dans le viseur de Newcastle dont le coach Rafa Benitez reste en quête de renforts. D'après la Gazzetta, la Juventus qui suit le joueur depuis longtemps et a failli le recruter l'an passé, est également sur le coup.

Notre avis : Même si Wilshere est anglais, la Juve est une bien plus belle destination.

Galatasaray accueille Feghouli

L'international algérien avait annoncé quitter West Ham et se diriger vers Istanbul mais n'avait pas évoqué le nom de son prochain club. Galatasaray l'a fait pour lui et il a été chaudement accueilli à l'aéroport. Le montant du transfert de Sofiane Feghouli est estimé à 5 millions d'euros.

Notre avis : Avec Feghouli, Gomis, Belhanda ou Fernando, Galatasaray s'est constitué un très joli effectif.