Bernardo Silva quitte Monaco et rejoint officiellement Manchester City

Après plusieurs heures de rumeurs, Manchester City a confirmé vendredi soir le transfert du Monégasque Bernardo Silva, un des premiers gros transferts de l'intersaison. Le milieu de terrain portugais s'est engagé pour cinq saisons avec les Citizens et portera le numéro 20. Selon plusieurs médias, le transfert va rapporter 50 millions d'euros, hors bonus, à l'AS Monaco. Loin des sommes avancées plus tôt dans la journée, jusqu'à 80 millions d'euros. Silva, âgé de 22 ans, quitte donc le club de la Principauté sur un titre de champion de France et après avoir passé trois saisons sur le Rocher.

L'international lusitanien (11 sélections) est donc le premier à quitter l’ASM alors que l'été, qui devrait être – comme tous les ans – mouvementé, n’a pas encore commencé. Auteur d'une remarquable saison, Bernardo Silva s'était installé comme le principal maître à jouer de la brillante équipe monégasque cette saison. En constante progression depuis son arrivée du Benfica Lisbonne à l'été 2014, le meneur de jeu a passé un cap supplémentaire tant dans le jeu que sur le plan statistique (de 9 buts, 3 passes décisives en 2015-2016 à 11 buts, 12 passes cette saison).

Il va désormais découvrir la Premier League et rejoindre un secteur offensif surchargé de talent à City (De Bruyne, Silva, Sterling, Sané, Agüero, Gabriel Jesus etc…) où sa place sur le terrain ne paraît pas encore garantie.

La joie de Bernardo Silva (Monaco) après son but contre le PSGAFP

Sa technique et son sens du jeu ont donc tapé dans l'œil de Pep Guardiola. Silva a notamment été un des grands bonhommes du parcours européen de l'ASM, avec, entre autres, une passe décisive à Louis-II pour la victoire (3-1) et la qualification monégasque face aux Citizens en huitièmes de finale retour. Avec ce transfert, l'ancien technicien du Barça et du Bayern Munich souhaite un peu plus imprimer sa marque sur son effectif, au lendemain du départ de quatre anciens cadres de l'équipe.

Encore une très belle affaire financière pour Monaco

Pour Monaco, la perte d'un des dépositaires de son jeu est lourde, et pourrait imposer un recrutement d'envergure pour compenser ce départ. Le nom de Riyad Mahrez a notamment circulé ces derniers jours du côté du Rocher. Leonardo Jardim pourra aussi compter sur le retour des prêtés Rony Lopes (Lille) et Allan Saint-Maximin (Bastia) pour prendre la place occupée par Silva à droite dans 4-4-2.

Avec un transfert estimé à 50 millions d'euros minimum, l'ASM effectue en tout cas, encore une fois, une très belle affaire marchande. Acheté dès janvier 2015 pour 15,75 millions d'euros, Bernardo Silva est donc revendu plus du triple. La stratégie sportive et économique du club a de nouveau fonctionné à merveille. De quoi s'assurer une enveloppe confortable pour animer le marché dans les prochaines semaines, après l'arrivée de Youri Tielemans et Jordy Gaspar jeudi.