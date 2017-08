Cristiano Ronaldo, Coutinho, Dolberg : les 19 infos mercato qui vous ont échappé mercredi

L'entourage de Ronaldo entretient le mystère

Suspendu 5 matches pour avoir poussé un arbitre après son expulsion face au Barça en Supercoupe d'Espagne, Cristiano Ronaldo va retrouver les terrains ce mercredi soir à l'occasion du Trophée Bernabéu, un match amical qui opposera cette année le Real Madrid à la Fiorentina. Ce sera aussi la première sortie officielle de CR7 dans l'antre madrilène depuis les publications dans la presse portugaise de ses envies de départ. Envies de départ qu'il n'a toujours pas commentées, mais que son entourage continue d'entretenir, comme dans cet article du jour d'El Pais : "Pour le moment, il est uniquement concentré sur son travail. Il est énervé d'avoir pris cinq matches de suspension et travaille comme toujours avec l'équipe, mais on ne peut pas garantir qu'il va rester ou partir. On verra ce qu'il va se passer d'ici le 31 août", a ainsi fait savoir l'entourage du Portugais au média espagnol. Du côté du Real Madrid, on reste persuadé que le quadruple Ballon d'Or va rester au club, malgré ses soucis avec les instances et la justice espagnole.

Notre avis : Le mécontentement de Cristiano Ronaldo envers certaines institutions n'est pas un fantasme, mais un départ d'ici la fin du mercato semble toutefois hautement improbable.

Vague de prolongations en vue au Real Madrid

Marca l'assure ce mercredi, "se quedan" (ils restent). Pas moins de six joueurs du Real Madrid devraient ainsi prolonger prochainement leur contrat avec le Real Madrid, dont Raphaël Varane et Karim Benzema, respectivement jusqu'en 2022 et 2021. Le quotidien madrilène ajoute qu'Isco, Carvajal et Marcelo vont eux aussi prolonger jusqu'en 2022, tandis qu'Asensio va lui signer jusqu'en 2023. Marca ajoute qu'Isco va avoir une nouvelle clause libératoire fixée à... 700 millions d'euros. Enfin, Zinedine Zidane aurait lui aussi accepté de prolonger son contrat jusqu'en 2020.

Notre avis : Ils méritent tous de rester au Real Madrid et de voir leurs performances récompensées.

Le Barça va revenir à la charge pour Coutinho...

D'après Sky Sports, le FC Barcelone n'a pas lâché l'affaire dans le dossier Coutinho et prépare une quatrième offre. Le Barça devrait ainsi proposer aux Reds 110 millions d'euros, plus 40 millions de bonus, soit potentiellement 150 millions d'euros. Mais selon le Liverpool Echo, le club anglais va refuser cette nouvelle offre, n'ayant pas assez de temps pour trouver un remplaçant convenable au Brésilien.

Notre avis : Le Barça va devoir se faire une raison, Liverpool ne lâchera pas Coutinho cet été.

>> Toutes les rumeurs, toutes les annonces du jour... Revivez notre live mercato ici

... et pense à Willian ?

En plus de Coutinho, Dembélé ou encore Di Maria, le Barça se voit associé à un nouveau joueur ce mercredi : Willian (29 ans). Le milieu offensif brésilien de Chelsea plaît au club catalan à en croire France Football. Sous Conte, il n'a été titularisé qu'à 21 reprises la saison passée, mais a démarré le nouvel exercice dans la peau d'un titulaire en l'absence de joueurs comme Hazard notamment.

Notre avis : Une piste qui sort un peu de nulle part et à laquelle on ne croit pas trop. D'autant que l'effectif de Chelsea est loin d'être pléthorique, notamment en attaque.

WillianGetty Images

Monaco aurait proposé 50 millions pour Dolberg

Présenté depuis plusieurs jours comme le possible successeur de Kylian Mbappé à l'AS Monaco, le buteur danois de l'Ajax, Kasper Dolberg (19 ans), a fait l'objet d'une offre concrète de l'ASM selon la presse néerlandaise. Le très sérieux De Telegraaf nous apprend ainsi que les Monégasques ont proposé 50 millions d'euros à l'Ajax, qui a repoussé cette offre. Le quotidien néerlandais pense toutefois qu'en cas d'offre supérieure à 60 millions, l'Ajax pourrait être tenté de céder, sachant que son budget annuel n'est que de 85 millions.

Notre avis : Parmi les pistes qui circulent pour remplacer Mbappé, celle-ci est l'une des plus séduisantes. Dolberg est jeune, talentueux et a déjà un petit vécu en Coupe d'Europe.

Un prometteur Brésilien se rapproche du PSG...

Selon le média brésilien GloboEsporte, le PSG négocie avec Fluminense pour un transfert de Wendel. Le jeune milieu de terrain de 19 ans, qui est aussi suivi par Porto et le CSKA Moscou, est une des révélations des derniers mois au Brésil. Il pourrait signer pour 10 millions d'euros (plus des bonus) et rejoindre le PSG cet hiver.

Notre avis : Un recrutement d'avenir pour le PSG.

... qui aurait fait une offre pour Reina

Selon Sky Italia, le PSG a fait une offre de 7 millions d'euros à Naples pour son gardien espagnol Pepe Reina. En fin de contrat en 2018 à Naples, où il est titulaire depuis plus de deux ans, Reina se verrait offrir 3,5 millions d'euros par saison par le club parisien, qui titularise Alphonse Areola depuis le début de saison. On ne connaît pas encore la position du club napolitain, ni celle du joueur qui fêtera ses 35 ans le 31 août prochain. Mais les relations entre le président de Naples et son gardien ne sont pas au beau fixe depuis plusieurs semaines.

Notre avis : Cantonné au banc depuis le début de saison, Trapp a peut-être des envies d'ailleurs... A moins que l'entourage de Reina ne se serve du PSG pour mieux prolonger à Naples.

Le Bayer Leverkusen pense à Alario

En quête d'un buteur après le départ de Javier "Chicharito" Hernandez à West Ham, le Bayer Leverkusen a transmis une offre de 16 millions d'euros à River Plate pour Lucas Alario. Une information dévoilée par plusieurs médias argentins, donc TyC Sports, qui précise toutefois que le "Millonario" ne lâchera pas son avant-centre pour moins de 24 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. Âgé de 24 ans, Alario avait été associé au PSG et au Borussia Dortmund par le passé.

Notre avis : Un joueur annoncé depuis plusieurs mois en Europe. On ne serait pas surpris de le voir signer à Leverkusen.

Lucas Alario avec River Plate - 2016Panoramic

Chelsea aussi sur Jamie Vardy ?

A en croire le Daily Mirror, qui ne donne guère de détails, Chelsea prépare une offre "surprise" pour Jamie Vardy. Les Blues pourraient aussi proposer 32,5 millions d'euros à Leicester City pour son milieu de terrain Danny Drinkwater.

Notre avis : Du mal à croire que Leicester se laissera dépouiller à quelques jours de la fin du mercato.

L'AS Roma prête à mettre 20 millions sur Cornet

En quête d'un joueur de couloir depuis le départ de Salah à Liverpool, l'AS Roma s'intéresse à Maxwel Cornet (20 ans) selon FootMercato. Une information confirmée par Le Parisien, qui ajoute que la Louve est prête à faire une offre de 20 millions d'euros pour l'attaquant lyonnais, remplaçant de Depay depuis le début de saison. Cornet a aussi été cité dans le viseur du Borussia Dortmund en cas de départ d'Ousmane Dembélé.

Notre avis : L'offre de l'AS Roma a de quoi faire réfléchir les dirigeants lyonnais et le joueur.

Möglicher Dembélé-Ersatz: Maxwell Cornet von Olympique LyonGetty Images

N'Koudou a une touche en Serie A

Bien parti pour cirer encore le banc de Tottenham cette saison, Georges-Kévin N'Koudou est dans le viseur de l'Hellas Vérone. Selon Sky Italia et son journaliste Gianluca Di Marzio, le club de Serie A aimerait se faire prêter avec option d'achat l'ancien ailier de Nantes et de l'OM. Des négociations sont en cours entre les deux clubs.

Notre avis : Pochettino ne compte clairement pas sur lui. Un départ semble inéluctable pour N'Koudou.

Tottenham fonce sur Baldé...

En fin de contrat à la Lazio Rome dans un an, Keita Baldé voulait rejoindre la Juventus Turin. Problème, la Vieille Dame n'a proposé que 15 millions au club romain, qui en réclame le double. Selon le Corriere dello Sport, Tottenham est prêt à débourser 30 millions pour l'ailier sénégalais de 22 ans, qui plaît aussi à l'AC Milan.

Notre avis : L'une des belles opportunités à saisir de cette fin de mercato estival.

Keita Balde, Lazio, Serie A 2016-17 (Getty Images)Getty Images

... et recrute un nouveau gardien

Et de deux pour les Spurs. Après le défenseur central de l'Ajax Davinson Sanchez, Totteham a enrôlé ce mercredi Paulo Gazzaniga, prêté la saison passée au Rayo Vallecano par Southampton. Le gardien argentin de 25 ans a signé un contrat de cinq en faveur des Spurs, où il sera en concurrence avec Michel Vorm pour être la doublure du capitaine Hugo Lloris.

Notre avis : Tottenham avait besoin d'un troisième gardien après le retour de Pau Lopez à l'Espanyol.

Le Zenit s'offre encore un Argentin

Âgé de 24 ans, le milieu offensif de l'Independiente Emiliano Rigoni a signé 4 ans avec le club entraîné par Roberto Mancini, pour un montant estimé à 10,1 millions d'euros. Il s'agit du cinquième argentin à rejoindre le club russe cet été après Leandro Paredes, Sebastian Driussi, Emanuel Mammana et Matias Kranevitter.

Notre avis : On peut être sûr qu'il n'aura aucun problème d'adaption.

Le LOSC d'accord avec Adama Traoré

Il y a quelques jours, la presse anglaise révélait un intérêt de Lille pour Adama Traoré (21 ans), ancienne pépite du Barça partie ensuite à Aston Villa puis Middlesbrough. Ailier droit rapide et sacré meilleur dribbleur d'Europe en avril dernier dans un rapport de l'Observatoire du football CIES, Traoré a trouvé un accord avec le LOSC selon RMC, qui précise toutefois que les Dogues n'ont pas encore trouvé d'arrangement avec Middlesbrough. Lille aurait proposé 10 millions d'euros, le club relégué en Championship en demanderait 15. Les discussions se poursuivent et les Lillois espèrent boucler le deal dans la semaine.

Notre avis : Le portrait-robot de la recrue lilloise de l'ère Lopez.

Diabaté de retour en Ligue 1 ?

Libéré la semaine dernière de son contrat avec le club turc d'Osmanlispor, Cheick Diabaté (29 ans) serait proche de l'En Avant de Guingamp, à en croire Le Télégramme. Le buteur malien a inscrit huit but en 14 apparitions avec Metz lors de son prêt en deuxième partie de saison dernière. Selon le quotidien local, il "présente un profil et une personnalité de nature à séduire le club breton", qui pourrait l'associer à Jimmy Briand en attaque.

Notre avis : Son profil est en effet intéressant pour Guingamp. Ce serait sympa de le voir en Ligue 1 cette saison.

Cheick Diabate buteur pour Metz contre Dijon en Ligue 1 le 8 février 2017AFP

Saint-Louis quitte l'ASSE

Prêté la saison passée à Laval, avec qui il a inscrit 6 buts en 28 matches de Ligue 2, l'attaquant franco-congolais Dylan Saint-Louis (22 ans) quitte son club formateur de l'ASSE et rejoint le Paris FC, là aussi en Ligue 2.

Notre avis : Une bonne nouvelle pour son temps de jeu et sa progression.

Lens enregistre un renfort offensif

Libéré de son contrat à Mouscron, le milieu offensif serbe Filip Markovic (25 ans) s'est engagé comme convenu au RC Lens pour deux ans, avec une troisième année en option. Le club sang et or, qui a changé d'entraîneur cette semaine, avait perdu au début du mois son nouveau meneu de jeu Mouaad Madri sur blessure.

Notre avis : Tout est bon à prendre pour le club lensois, en grande difficulté en ce début de saison.

Berbatov rebondit en Inde

Libre depuis la fin de son contrat au PAOK Salonique, il y a maintenant un an, le buteur bulgare Dimitar Berbatov (36 ans) va disputer la prochaine édition de l'Indian Super League. L'ancien joueur de Manchester United, Tottenham ou encore Monaco rejoint Wes Brown au Kerala Blasters.